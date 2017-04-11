YSK'dan 'tercih' mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialara cevap

SeÃ§menlerin 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nda,Â "Tercih"Â mÃ¼hrÃ¼nÃ¼,Â oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n tam Ã¼zerine denk gelecek ÅŸekilde basmalarÄ± halinde oylarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±, yazÄ±larÄ±n Ã¼zerine gelse dahi tek bir alanÄ±n iÅŸaretlenmesinin yeterli olduÄŸu vurgulandÄ±.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, son gÃ¼nlerde Ã¶zellikle sosyal medyada seÃ§menlerin halk oylamasÄ±nda "Tercih" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼zerine basmamalarÄ± gerektiÄŸi, yoksa oylarÄ±nÄ±nÂ geÃ§ersizÂ sayÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde asÄ±lsÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ haberler dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda "Evet" iÃ§in beyaz, "HayÄ±r" iÃ§in kahverengi bÃ¶lÃ¼mler ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan duyuruda, "Tercih" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n yazÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne denk gelse dahi, bu bÃ¶lÃ¼mlerden sadece birine basÄ±lmasÄ±nÄ±n yeterli olduÄŸu kaydedildi.
SeÃ§menlerin "Tercih" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼, oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n tam Ã¼zerine denk gelecek ÅŸekilde basmalarÄ± halinde oylarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, TÃ¼mgenaral Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yer aldÄ±
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