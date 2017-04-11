18:49, 11 Nisan 2017 SalÄ±

LÃ¼bnan'da Filistinli mÃ¼lteci kampÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma 5'inci gÃ¼nÃ¼nde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'daki Ayn el-Helva MÃ¼lteci KampÄ±'nda Filistinli gruplar arasÄ±ndaÂ 5 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼renÂ Ã§atÄ±ÅŸmalar,Â bugÃ¼n Filistinli gruplarÄ±n siyasi temsilcileri arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen artarakÂ devam ediyor.

LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyindeki Sayda ÅŸehrinde yer alan ve en fazla Filistinli mÃ¼ltecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ayn el-Helva KampÄ±'nda Filistinli fraksiyonlardan El-Fetih ve Bilal Bedr grubu arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼.

Ä°smini vermek istemeyen bir gÃ¼venlik yetkilisi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â 5 gÃ¼ndÃ¼r devam edenÂ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÂ sona ermesinin zor olduÄŸunu savunarak, gruplarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalardan herhangi bir netice alamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kamp sakinlerinden bakkal Ebu Ahmet (46) Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle dÃ¼kkanÄ±nÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insanlarÄ±n devamlÄ± yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirterek, "Kimin kazanacaÄŸÄ± belli deÄŸil, ancak biz siviller kesin olarak kaybeden olacaÄŸÄ±z. DÃ¼kkanlarÄ±mÄ±zÄ± kapattÄ±k. Ancak bunu sÃ¶ylemeye utanÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± aileler evlatlarÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z silah sesleriyle bÃ¼yÃ¼yor. Siyasiler Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retemiyor, silah kimdeyse o Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Filistinli Ãœm Hanan (52) ise "Ã‡ocuklarÄ±m devamlÄ± korkuyor, uyuyamÄ±yor. Bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durmasÄ± iÃ§in Allah'a dua ediyorum. Ã‡atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda eve giriyoruz, sona erdiÄŸinde ise eÄŸer aÃ§Ä±k bakkal varsa ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlÄ±ca alÄ±yoruz." dedi.

Ã–te yandan Sayda genelinde tÃ¼m okullar Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle tatil edilirken, kamp iÃ§inde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sokaklardan iseÂ gruplarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r makineli silah ve roketatar sesleri geliyor. Ancak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± sokaklarda hayat devam ediyor. KampÄ±n giriÅŸinde ve bazÄ± noktalarÄ±nda Filistinli gruplarÄ±n oluÅŸturduÄŸu ortak gÃ¼venlik birimleri emniyeti saÄŸlÄ±yor.Â KampÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ise LÃ¼bnan ordusunun kampa giden yollarda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

CUMA GÃœNÃœNDEN BU YANA SÄ°VÄ°LLER DAHÄ°L Â 6 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesindeki Fetih militanlarÄ±Â ise Bilal Bedr grubundan gelen kurÅŸunlara sÄ±k aralÄ±klarla aÄŸÄ±r makineli tÃ¼fek ve roketatarlarla karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sokaklarda ise mermi kovanlarÄ± ve roketatarlarÄ±nÂ yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r tahribat dikkati Ã§ekiyor.

Yetkililer, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ndenÂ bu yanaÂ siviller dahil 6Â kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 40'tan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ifade etti.

LÃ¼bnan'daki Fetih Sorumlusu Ebu el-Arda, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Bilal Bedr ve militanlarÄ±nÄ±n Filistinli gruplarÄ±n oluÅŸturduÄŸu ortak gÃ¼Ã§le yakalanacaÄŸÄ±nÄ± ve LÃ¼bnan gÃ¼venlik birimlerine teslim edileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

LÃ¼bnan'da resmi rakamlara gÃ¶re 450 bin civarÄ±nda Filistinli mÃ¼lteci yaÅŸÄ±yor. MÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¼lke geneline daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ, altyapÄ± ve sosyal imkanlarÄ±n Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸu 12 kampta yaÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 100 bin civarÄ±nda Filistinli mÃ¼ltecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ayn el-Helva MÃ¼lteci KampÄ±'nda, Filistinli gruplar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±kÂ silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kÄ±yor.