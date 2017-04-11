19:25, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Sadr Esed'e 'gÃ¶revi bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'taÂ Åžii liderÂ Mukteda es-Sadr,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Esed'in gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ±Â SuriyeÂ halkÄ±nÄ±n kararÄ±na baÄŸlÄ± ancak bu halkÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± sonlandÄ±rmak iÃ§in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± uygun olur." diye konuÅŸtu.

"Sonu Kaddafi ve diÄŸerleri gibi olmasÄ±n diye Esed'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedim." diyen Sadr, "Sadece Esed deÄŸil, halklarÄ±na karÅŸÄ± hala insani olmayan ve terÃ¶r yÃ¶netimiyle davrandÄ±klarÄ± iÃ§in Abdurabbu Mansur Hadi (Yemen CumhurbaÅŸkanÄ±) ve Bahreyn KralÄ±'nÄ±n da gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Sadr, daha Ã¶nce de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BeÅŸÅŸar Esed'in Suriye'nin Ã§Ä±karÄ± doÄŸrultusunda hareket ederek Ã¼lkeyi savaÅŸ belasÄ±ndan ve terÃ¶ristlerin kontrolÃ¼ne geÃ§mekten kurtarmak iÃ§in iktidardan vazgeÃ§ip gÃ¶revinden istifa etmesi insaflÄ± olur." demiÅŸti.