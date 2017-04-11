Sadr Esed'e 'gÃ¶revi bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi

Irak'taÂ Åžii liderÂ Mukteda es-Sadr,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Esed'in gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ±Â SuriyeÂ halkÄ±nÄ±n kararÄ±na baÄŸlÄ± ancak bu halkÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± sonlandÄ±rmak iÃ§in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± uygun olur." diye konuÅŸtu.
"Sonu Kaddafi ve diÄŸerleri gibi olmasÄ±n diye Esed'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedim." diyen Sadr, "Sadece Esed deÄŸil, halklarÄ±na karÅŸÄ± hala insani olmayan ve terÃ¶r yÃ¶netimiyle davrandÄ±klarÄ± iÃ§in Abdurabbu Mansur Hadi (Yemen CumhurbaÅŸkanÄ±) ve Bahreyn KralÄ±'nÄ±n da gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Sadr, daha Ã¶nce de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BeÅŸÅŸar Esed'in Suriye'nin Ã§Ä±karÄ± doÄŸrultusunda hareket ederek Ã¼lkeyi savaÅŸ belasÄ±ndan ve terÃ¶ristlerin kontrolÃ¼ne geÃ§mekten kurtarmak iÃ§in iktidardan vazgeÃ§ip gÃ¶revinden istifa etmesi insaflÄ± olur." demiÅŸti.
Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
Bulgaristanâ€™da yapÄ±lan erken seÃ§imde 240 Ã¼yeli mecliste 95 milletvekili Ã§Ä±karan Borisov, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in tek bir ortakla koalisyon yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin bu Ã§Ã¶zÃ¼m ve mÃ¼zakere sÃ¼recine desteÄŸi son derece Ã¶nemlidir. Onun da Ã¶tesinde garantÃ¶r Ã¼lkedir" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda yer alan HambuÅŸiye kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD'de CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain, Esed'in savaÅŸ suÃ§lusu olduÄŸunu ve gitmesi gerektiÄŸini belirterek, "ABD, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesidir. Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz" dedi
Ä°talya'daki G7 toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda pek Ã§ok konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildiren ortak bildirge aÃ§Ä±klandÄ±
Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Torcy kasabasÄ±ndaki bir cami OHAL kapsamÄ±nda kapatÄ±ldÄ±.Fransa'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n ilanÄ±ndan bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatÄ±ldÄ±.
Irak'ta Åžii lider Mukteda es-Sadr, Suriye rejiminin baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Esed'in, sonunun, Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer Kaddafi ve diÄŸerleri gibi olmamasÄ± iÃ§in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Filistinli mÃ¼lteci kampÄ± Ayn el-Helva'da 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar artarak devam ediyor
Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile bir araya gelecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz kendimiz Ã§Ã¶zeriz" dedi
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.