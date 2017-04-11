19:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±

'MayÄ±s ayÄ±nda Altay tankÄ±nÄ±n seri Ã¼retimine geÃ§iyoruz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k,Â Altay tankÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n testlerden baÅŸarÄ±yla geÃ§tiÄŸini belirterek, "Åžimdi Allah nasip ederseÂ mayÄ±sta seri Ã¼retimle ilgili dÃ¼ÄŸmeye basacaÄŸÄ±z." dedi.

Sakarya'nÄ±n Serdivan ilÃ§esindeki bir Ã¶zel hastanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan IÅŸÄ±k, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n bir Ã¼lkenin en temel alanlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bir Ã¼lkenin geliÅŸmiÅŸlik dÃ¼zeyi eÄŸitim ve saÄŸlÄ±kta aldÄ±ÄŸÄ± mesafeyle Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bu alanlara yatÄ±rÄ±mÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden IÅŸÄ±k, 2002'de iktidara geldiklerinde baÅŸlattÄ±klarÄ± SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi'nin, TÃ¼rkiye'nin saÄŸlÄ±kta bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§masÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, "SSK'lÄ± devlet hastanesine gidemez. Memur, SSK hastanesine gidemez zaten gitse de ÅŸifa bulamaz. Ä°laÃ§larÄ±nÄ± kendi cebinden almak zorunda kalÄ±r. TÃ¼rkiye'de saÄŸlÄ±k o dÃ¶nemlerde insanlarÄ±n ulaÅŸÄ±mÄ±nda en Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Elbette imkansÄ±zlÄ±klar vardÄ±, kolay deÄŸil. Bunu kimseyi suÃ§lamak iÃ§in de sÃ¶ylemiyoruz ama o gÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleri saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n, hastanelerin ÅŸifa kaynaÄŸÄ± deÄŸil zaman zaman insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yerler konumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemlerdi." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n saÄŸlÄ±kta Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafeler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¼tÃ§enin neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve spora harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran IÅŸÄ±k, bunun sonucunda Ã¼lkenin eÄŸitim altyapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendiÄŸini, saÄŸlÄ±kta sadece devletin imkanlarÄ±nÄ± halkÄ±n hizmetine sunmakta yetinmediklerini, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ de devletle rekabet eden konuma ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, bunun vatandaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir imkan ve rahatlÄ±k olduÄŸunu anlattÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada saÄŸlÄ±kta Ã¶rnek bir Ã¼lke konumuna gelmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, artÄ±k TÃ¼rkiye'nin saÄŸlÄ±kta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programÄ±nÄ±n diÄŸer Ã¼lkeler tarafÄ±ndan Ã¶rnek alÄ±nÄ±r hale geldiÄŸini dile getirdi.

"KARARI MAYISTA VERMÄ°Åž OLACAÄžIZ"

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, savunma sanayisinde de bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin kendi piyade tÃ¼feÄŸini Ã¼rettiÄŸini ve NATO'nun 42 testinden baÅŸarÄ±yla geÃ§tiÄŸini kaydetti.

Sakarya'nÄ±n savunma sanayisinin Ã¶nemli ÅŸehirlerinden biri haline geldiÄŸini vurgulayan IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Altay tankÄ±nÄ± Sakarya'da geliÅŸtirdik. Åžubat sonu itibarÄ±yla Altay tankÄ± bÃ¼tÃ¼n testlerden baÅŸarÄ±yla geÃ§ti. Åžimdi Allah nasip ederse mayÄ±sta seri Ã¼retimle ilgili dÃ¼ÄŸmeye basacaÄŸÄ±z. Bir aksilik olmazsa Altay tankÄ±nÄ±n seri Ã¼retimiyle ilgili kararÄ± mayÄ±sta vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu Ã¼lke kendi helikopterini kendi Ã¼retme noktasÄ±na geldi. Atak'Ä±n 20'ncisini Konya'da TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimize teslim ettik, hem de Ã¼zerindeki silahlar bÃ¼yÃ¼k oranda yerli, atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± izledik, gurur duyduk, gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼z kabardÄ±."

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin kendi insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±, gemisini, uydusunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin hayatÄ±n her alanÄ±nda geliÅŸim ve deÄŸiÅŸimi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceklerini aktardÄ±.

TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±nÄ± ÅŸansa bÄ±rakma lÃ¼ksÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan IÅŸÄ±k, 16 Nisan'da hÃ¼kÃ¼metin Meclis'ten Ã§Ä±kmasÄ± deÄŸil, doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan sandÄ±kta seÃ§ilmesini Ã¶ngÃ¶ren deÄŸiÅŸikliÄŸi vatandaÅŸÄ±n takdirine sunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

IÅŸÄ±k, Sakarya'nÄ±n kabÄ±na sÄ±ÄŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nemli hizmetler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Daha sonra hastanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelesini kesen Bakan IÅŸÄ±k, hastalarÄ± ziyaret etti.