Kapadokya'daki balon kazasÄ±nda pilot serbest

NevÅŸehir'de bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ 6 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olanÂ sÄ±cak hava balonuÂ kazasÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan balonun pilotuÂ Bekir G, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
KazayÄ± hafif yaralÄ± atlatan ve hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan ÃœrgÃ¼p Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ± ile ilÃ§e jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bekir G'nin iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irdikten sonra adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Bekir G, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Bekir G'nin savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde, 2008 yÄ±lÄ±nda sÄ±cak hava balonculuÄŸu hizmeti veren bir firmada yer ekibi olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2012'de gerekli eÄŸitimlerini tamamlayÄ±p, pilotluk lisansÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼ne kadar Ã§eÅŸitli ebatlardaki sÄ±cak hava balonlarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 800 saat uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Olay gÃ¼nÃ¼ saat 06.15'te GÃ¶reme beldesinden havalanan balonun bir sÃ¼re sonra rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle MustafapaÅŸa kÃ¶yÃ¼ istikametine yÃ¶neldiÄŸini ve iniÅŸ iÃ§in yer ekibini uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bekir G'nin, balondaki bir kadÄ±nÄ±n, "Neden erken iniyoruz, uÃ§uÅŸun bir saat sÃ¼rmesi gerekiyor" demesi Ã¼zerine "Macera mÄ± arÄ±yorsunuz, gÃ¼venliÄŸimiz daha Ã¶nemli" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸini, bu esnada rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle balonun alÃ§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elektrik tellerine takÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyemediÄŸini belirttiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
ÃœrgÃ¼p ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ortahisar beldesi yakÄ±nlarÄ±nda iniÅŸe geÃ§ildiÄŸi sÄ±rada elektrik direÄŸine Ã§arparak dÃ¼ÅŸen, 20 kiÅŸinin bulunduÄŸu sÄ±cak hava balonunda, Fransa'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda Konsolos YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, altÄ± kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk seÃ§menlerin oy kullanma iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oy pusulalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu diplomatik torbalarÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±
NevÅŸehir'de, elektrik direÄŸine Ã§arparak dÃ¼ÅŸen balonun pilotu adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
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