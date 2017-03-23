19:38, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Fransa, OHAL kapsamÄ±nda camileri kapatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da imamlarÄ± radikal ideolojiyi ve ÅŸiddeti teÅŸvik ettiÄŸi gerekÃ§esiyle, Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Torcy kasabasÄ±ndaki bir caminin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Matthias Fekl, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu cami radikal ideolojinin desteklendiÄŸi ve din adÄ±na silahlÄ± mÃ¼cadelenin teÅŸvik edildiÄŸi bir yer haline geldi. BazÄ± vaazlarda, Cumhuriyet yasalarÄ±na aÃ§Ä±kÃ§a dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapÄ±lÄ±rken, yine vaazlarda iÃ§lerinde Ã¶zellikle Åžii MÃ¼slÃ¼manlar ile Museviler gibi bazÄ± dini cemaatlere yÃ¶nelik kin ve nefret iÃ§eren sÃ¶ylemler yapÄ±lÄ±yordu. "dedi.

Devletin otoritesi, laiklik ve demokrasi ilkelerinin, bu camideki vaazlarda reddedildiÄŸini kaydeden FransÄ±z Bakan, buralarda verilen mesajlarÄ±n Cumhuriyet deÄŸerlerine karÅŸÄ± Ã§Ä±karken, gÃ¼venlik ve kamu dÃ¼zeni iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

KapatÄ±lma ile ilgili valilik genelgesinde, iki imamÄ±n, cami cemaati iÃ§inde yer alan ve terÃ¶r hÃ¼cresi Ã¼yesi olduklarÄ± ÅŸÃ¼phesiyle 20 Nisan'da duruÅŸmalarÄ± baÅŸlayacak bazÄ± sanÄ±klara destek verdikleri kaydedildi.

OHAL'DEN BU 20 DEN FAZLA CAMÄ° VE MESCÄ°T KAPATILDI

Fransa'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n ilanÄ±ndan bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatÄ±ldÄ±.

Paris'in 6 bÃ¶lgesinde 13 KasÄ±m 2015'te dÃ¼zenlenen ve 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilmiÅŸti.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, Nice'te geÃ§en yÄ±l 17 Temmuz'da dÃ¼zenlenen ve 84 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â