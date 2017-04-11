19:45, 11 Nisan 2017 SalÄ±

G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± ortak bildirgesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya'nÄ±n sanayileÅŸmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k 7 Ã¼lkesi ve Avrupa BirliÄŸi'ni (AB) bir araya getiren dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyindeki G7 toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda pek Ã§ok konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildiren ortak bildirge aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¶nem baÅŸkanÄ± Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Lucca kentinde dÃ¼zenlenen G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klanan 30 sayfalÄ±kÂ bildirgede, ilk konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ± terÃ¶re ayrÄ±lÄ±rken, terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼ halinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve terÃ¶r maÄŸdurlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olunduÄŸu vurgulandÄ±.

TerÃ¶r ve ÅŸiddetle mÃ¼cadelenin uluslararasÄ± toplumun Ã¶ncelikli konularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen bildirgede, uluslararasÄ± iÅŸbirliÄŸinin terÃ¶rle mÃ¼cadelenin zirvesinde yer alan bir unsur olduÄŸu bu nedenle de BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± ve konuyla ilgili uluslararasÄ± araÃ§larÄ±n Ã§abalarÄ±nÄ±n destekleneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bildirgede, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerle partnerlik de Ã¶ncelikler arasÄ±nda" ifadesine yer verildi.

YabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n geldikleri Ã¼lkelere olasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸleri ve buralarda yapabilecekleri hareketler konusunda alarm durumunda olunduÄŸu vurgulanan bildirgede, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin denetiminde ve bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde partner Ã¼lkeler olarak tanÄ±mlanan; Orta DoÄŸu, Kuzey Afrika, Merkez Asya, Arap yarÄ±madasÄ±, Sahel, GÃ¼neydoÄŸu Avrupa, Afrika boynuzundaki Ã¼lkelerle iÅŸbirliÄŸinin arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

Bildirgede, geÃ§en yÄ±l Japonya'da yapÄ±lan G7 Zirvesi'nde alÄ±nan TerÃ¶r ve Åžiddetle MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'nÄ±n tam uygulanmasÄ± konusundaki kararlÄ±lÄ±k vurgulandÄ±.

DEAÅžÂ TERÃ–RÃœ

Irak ve Suriye'de yaygÄ±n olarak faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n bu Ã¼lkelerdeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlamlÄ± ilerleme kaydedildiÄŸi belirtilen bildirgede, DEAÅž'Ä±n dini ve etnik azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik suÃ§ ve tacizleri gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nandÄ±.

Bildirgede, DEAÅž'Ä± Irak ve Suriye'de yenilgiye uÄŸratmak konusundaki kararlÄ±lÄ±k vurgulanÄ±rken, "DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶rist oluÅŸumlarÄ±n bÃ¶lgede yeniden ortaya Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in yerel partnerlerle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

SURÄ°YE

Suriye'de 6. yÄ±lÄ±nÄ± dolduran ve halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ekmesine neden olan iÃ§ savaÅŸtaÂ devam eden ÅŸiddet ve insani yardÄ±m eksikliÄŸi konusunda duyulan ciddi endiÅŸeler dile getirildi.

Bildirgede, tÃ¼m taraflara, rejim ve Rusya ile Ä°ran'Ä±n da dahil olduÄŸu rejimin arkasÄ±nda duranlara sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, engelsiz, yeterli insani yardÄ±mÄ±n ihtiyacÄ± olanlara saÄŸlanmasÄ± konusunda Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ãœlke Ã§apÄ±nda ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±ylaÂ TÃ¼rkiye ve Rusya garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±k 2016'da ilan edilen ateÅŸkesin de dahil olduÄŸuÂ tÃ¼m uluslararasÄ± Ã§abalarÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± kaydedilen ortak aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran, Rusya ve TÃ¼rkiye'nin 23-24 Ocak'taki Astana Zirvesinde yaptÄ±ÄŸÄ± ortak aÃ§Ä±klamadaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmek ve taraflar Ã¼zerindeki nÃ¼fuzlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± iÃ§in teÅŸvik ediyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Ãœlkede ateÅŸkesin sÄ±klÄ±kla ihlal ediliyor olmasÄ±ndan derin endiÅŸe duyulduÄŸu aktarÄ±lan bildirgede, Suriye rejiminin iddiasÄ±na raÄŸmen rejimin eylemlerinin, BM'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na dair gelen raporlarÄ±n endiÅŸe verici boyutta olduÄŸu kaydedilen bildirgede, Ä°dlib kentine baÄŸlÄ±Â Han Åžeyhun'da 4 Nisan'daki kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n G7 Ã¼yelerini dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Bildirgede, Suriye SilahlÄ± Arap Kuvvetleri'nin sorumlu olduÄŸu 3 kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ± ile DEAÅž'Ä±n sorumlu olduÄŸu 1 kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya dair Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPCW) ile BM Ortak AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin birlikte soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tmesine olan gÃ¼Ã§lÃ¼ destek pekiÅŸtirildi.

Han Åžeyhun'daki kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik ABD mÃ¼dahalesinin dikkatlice ve sÄ±nÄ±rlÄ± ÅŸekilde planlandÄ±ÄŸÄ± ve bu savaÅŸ suÃ§una cevap niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bildirgede altÄ± Ã§izildi.

IRAK VE LÄ°BYA'DA TOPRAK BÃœTÃœNLÃœÄžÃœ VURGUSU

Ortak bildirgede, Irak'Ä±n egemenliÄŸi, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve birliÄŸinin desteklenmesinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtildi.Â

Libya'da da terÃ¶rle mÃ¼cadele ve siyasi istikrar iÃ§in uluslararasÄ± toplumun tutarlÄ± bir destek verdiÄŸi, Ã¼lkenin egemenliÄŸi, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve birliÄŸi konusundaki taahhÃ¼tler teyit edildi.

Libya'daki siyasi diyalog gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin desteklendiÄŸi kaydedilen bildirgede, taraflara Roma, Viyana ve New York kentlerinde dÃ¼zenlenen bakanlar toplantÄ±sÄ±nda kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilkelere uyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yinelendi.

LibyalÄ± kuvvetlerin Sirte kentinde DEAÅž'Ä± yenilgiye uÄŸratmasÄ± takdir edilen bildirgede, buna karÅŸÄ±lÄ±k Ã¼lkede yoÄŸun ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼len insan ve gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik derin endiÅŸe aktarÄ±ldÄ± ve taraflara insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca bildirgede, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer mÃ¼zakere anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nemi vurgulanÄ±rken, bu anlaÅŸmanÄ±n Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na yÃ¶nelik gÃ¼veni inÅŸa etmede hayati olduÄŸuÂ belirtildi. Bildirgede Ä°ran, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, keyfi gÃ¶zaltÄ± ve idamÄ± sonlandÄ±rma gibi uluslararasÄ± insan haklarÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine uymaya davet edildi.

Ä°srail-Filistin meselesinin Orta DoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin bÃ¶lgesel istikrar ve gÃ¼venlik iÃ§in anahtar unsuru olarak kalmaya devam ettiÄŸi belirtilen bildirgede, bununla birlikte taraflaraÂ tek taraflÄ± gerilimi ve Ã¶n yargÄ±yÄ± arttÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

UKRAYNA VE RUSYAÂ

Bildirgede, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± iÅŸgali gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nanÄ±rken, Ukrayna krizinin uluslararasÄ± hukuka uygun, Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, egemenliÄŸini, bÃ¶lgesel entegrasyonunu destekleyici diplomatik adÄ±mlarla Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸi vurgulandÄ±.Â

Rusya'nÄ±n uluslararasÄ± arenada Ã¶nemli oyunculardan olduÄŸunun G7 Ã¼yeleri tarafÄ±ndan bilindiÄŸine deÄŸinilen bildirgede, pek Ã§ok bÃ¶lgesel krizin ve terÃ¶rle mÃ¼cadele, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ gibi pek Ã§ok kÃ¼resel zorluÄŸun Rusya'nÄ±n iÅŸbirliÄŸi olmadan Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸi ifade edildi.

Bildirgede, Rusya'nÄ±n baÅŸka Ã¼lkelerin egemenlik haklarÄ±na mÃ¼dahale etmesinin ve onlara zarar vermesinin gelecekte yapÄ±lacak iÅŸbirliÄŸine zarar vereceÄŸi kaydedildi.

KUZEY KOREÂ

Kuzey Kore'nin de uluslararasÄ± gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±nda kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekilen bildirgede, "Kuzey Kore'nin 2016'nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana dramatik ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren ve uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri ihlal eden, uluslararasÄ± gÃ¼venliÄŸi tehdit eden nÃ¼kleer testlerini ve balistik fÃ¼ze atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Bildirgede, Pyongyang yÃ¶netiminde yeni testlerden kaÃ§Ä±nmasÄ± talep edildi.

AFRÄ°KA BOYNUZUNDAKÄ° KURAKLIKÂ

Bildirgede, Afrika boynuzundaki kuraklÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok geniÅŸ bir bÃ¶lgeyi etkisi altÄ±na alarakÂ siyasi ve ekonomik istikrarÄ± etkilediÄŸi ve gÃ¶Ã§ gibi sonuÃ§lara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Somali'de sÃ¼re gelen son seÃ§imler ve siyasi kurumlarÄ±n yapÄ±lanma sÃ¼recinin olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± kaydedilen bildirgede, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenecekÂ konferansÄ±n, Somali'nin siyasi, ekonomik ve gÃ¼venlik ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olacaÄŸÄ± ifade edildi.