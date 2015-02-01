McCain: Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz

ABD'deÂ CumhuriyetÃ§i Parti'ninÂ Ã¶nde gelen isimlerindenÂ Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain, Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Mladen Ä°vanic, konseyin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic ve HÄ±rvat Ã¼yesi Dragan Covic ile bir araya geldi.
TemaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen McCain, Bosna Hersek'in NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recinin yanÄ± sÄ±ra Suriye'de yaÅŸanan geliÅŸmelere de deÄŸindi.
AynÄ± zamanda ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi BaÅŸkanÄ± olan McCain, Ã¶zellikle Avrupa'yÄ± etkileyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in,Â Esed'e artÄ±k bombardÄ±man yapmamasÄ±nÄ±n sÃ¶ylenmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, rejimin hava kuvvetlerinin sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesine izin verilmemesi gerektiÄŸini ifade etti.
Esed'in savaÅŸ suÃ§lusu olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ve gitmesi gerektiÄŸini kaydeden McCain, "ABD, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesidir. HemÂ DEAÅž'Ä±Â hem deÂ Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz." dedi.
McCain, "Ä°nsanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini ve aynÄ± zamanda Halep'teki hastaneleri vuran RuslarÄ± durdurmak sorumluluÄŸumuz. Bu hiÃ§bir Ã¼lke iÃ§in kabul edilebilir deÄŸil. Suriye'deydim, anneleri ve yaralÄ±larÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Esed, insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye son vermeli." ifadelerini kullandÄ±.
Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyon sÃ¼recine de deÄŸinen McCain, Ã¼lkedeki yetkililerin yolsuzlukla daha fazla mÃ¼cadele etmesi gerektiÄŸini, aksi takdirde bunun AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini olumsuz etkileyebileceÄŸini kaydetti.
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ABD'de CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain, Esed'in savaÅŸ suÃ§lusu olduÄŸunu ve gitmesi gerektiÄŸini belirterek, "ABD, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesidir. Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz" dedi
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