20:22, 11 Nisan 2017 SalÄ±

'TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zakere sÃ¼recine desteÄŸi son derece Ã¶nemli'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s'ta Rum Meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis" (Ada'nÄ±n Yunanistan'a ilhakÄ±) kararÄ±ndan sonra Ã§Ä±kmaza girenÂ mÃ¼zakere sÃ¼recinde iki aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan bir araya gelenÂ KKTCÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±,Â AkÄ±ncÄ± ve Rum liderÂ Nikos Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bulunan BM Ä°yi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n mÃ¼zakerecisi Ã–zdil Nami, Rum mÃ¼zakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diÄŸer yetkililer hazÄ±r bulundu.

AkÄ±ncÄ±, toplantÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, mÃ¼zakere dÃ¶nemini programlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, nasÄ±l sonuca ulaÅŸabileceklerini birbirlerine anlatma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

NÄ°SAN VE MAYIS'TA 4 GÃ–RÃœÅžME

Nisan ve mayÄ±s aylarÄ± iÃ§in 4 toplantÄ± tarihi belirlediklerini ifade eden AkÄ±ncÄ±, 20 Nisan, 2, 11 ve 17 MayÄ±s tarihlerinde bir araya gelme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te BMâ€™ye ne kendilerinin ne de Rum tarafÄ±nÄ±n hakemlik atfetmediÄŸini, BMâ€™nin kendilerinden talebinin de bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, BMâ€™nin masaya resmi Ã¶neri koymasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda Rum tarafÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin aynÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BMâ€™nin iki taraf kendilerinden istediÄŸi sÃ¼rece ve istedikleri oranda yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±r olduÄŸunu ilettiÄŸini dile getiren AkÄ±ncÄ±, Genel Sekreter Antonio Gutteres ile BrÃ¼kselâ€™de yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede de gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin aynÄ± Ã§erÃ§evede olduÄŸunu teyit ettiklerini ifade etti.

AkÄ±ncÄ±, iyi niyetle bugÃ¼n mÃ¼zakere sÃ¼recine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, mÃ¼zakerecilerin sÄ±k sÄ±k bir araya geleceklerini, kendilerinin belirlediÄŸi 4 toplantÄ±dan daha fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini kaydetti.

AkÄ±ncÄ±, bir gazetecinin, "Rum tarafÄ± Akdeniz'deki doÄŸalgaz kazÄ±larÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Temmuz ayÄ±nda mÃ¼zakerelere ara verilecek mi?" ÅŸeklindeki sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k, "Temmuz ayÄ±nda aÃ§Ä±klanan kazÄ±lar yapÄ±lÄ±rsa bunun neticesinde neler olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. KazÄ±lar ve gÃ¼neydeki seÃ§imler bizi zorlayan olgular ancak mÃ¼zakereleri bitirelim noktasÄ±nda deÄŸiliz. Gerginlik yaratan unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in ya kazÄ±larÄ± ertelemek ya da Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ sÃ¼ratlendirmek gerekir." dedi.

KÄ±brÄ±s'ta bir Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±labilmesinde TÃ¼rkiye ve Yunanistan'Ä±n rolÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade eden AkÄ±ncÄ±, "TÃ¼rkiye'nin bu Ã§Ã¶zÃ¼m ve mÃ¼zakere sÃ¼recine desteÄŸi son derece Ã¶nemlidir. Onun da Ã¶tesinde garantÃ¶r Ã¼lkedir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â