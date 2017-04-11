20:27, 11 Nisan 2017 SalÄ±

AB, Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uzattÄ±





AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â Ä°ran'a "ciddi insan haklarÄ± ihlalleri" nedeniyle uyguladÄ±ÄŸÄ±Â yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÂ sÃ¼resiniÂ 1 yÄ±lÂ uzatmaya karar verdi. AB Konseyinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'da yaÅŸanan "ciddi insan haklarÄ± ihlalleri" nedeniyle uygulanmakta olan kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± tedbirlerin sÃ¼resinin 13 Nisan 2018'e kadar uzatÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, AB'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±m listesinde, mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ 1 ÅŸirket ve 82 kiÅŸi bulunduÄŸu, ayrÄ±ca Ã¼lkeye iÃ§eride baskÄ± unsuru olarak kullanÄ±labilecek ekipman ve dinleme teknolojileri ihracatÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu kaydedildi. Bu yaptÄ±rÄ±mlar ilk olarak 2011 yÄ±lÄ±nda Ä°ran'da gÃ¶stericilerin, gazetecilerin ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n baskÄ± altÄ±nda tutulmasÄ± nedeniyle baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AB'nin, nÃ¼kleer program nedeniyle Ä°ran'a karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik ve finansal yaptÄ±rÄ±mlar ise kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda bulunuyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.