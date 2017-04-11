20:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar TÃ¼rkiye'ye getiriliyor





Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk seÃ§menlerin oy kullanma iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oy pusulalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu diplomatik torbalarÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸineÂ iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda,Â yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ kayÄ±tlÄ±Â TÃ¼rk seÃ§menlerinÂ oy kullanma iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ oy pusulalarÄ±nÄ±nÂ bulunduÄŸuÂ diplomatik torbalarÄ±nÂ TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±. Planlama dahilinde Fransa'nÄ±n tamamÄ± ile Almanya, Avusturya ve Ä°sviÃ§re'nin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayan MÃ¼nih-Lion hattÄ±nÄ± oluÅŸturan oylar toplandÄ±. 190 diplomatik torbadaki oylar, 11 konteyner iÃ§inde TÃ¼rk Hava YollarÄ±na (THY) ait uÃ§ak ile EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na getirildi. UÃ§aÄŸÄ±n DHMÄ° Kongre Merkezinin bulunduÄŸu alana gelmesinin ardÄ±ndan oy pusulalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konteynerler, tÄ±rlara yÃ¼klendi. Oy torbalarÄ±, ATO Kongre Merkezi'ndeki Ã¶zel gÃ¼venlikli salona gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek burada oy kullanma iÅŸleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek.

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