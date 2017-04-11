Almanya'da patlama

McCain: Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz

ABD'de CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain, Esed'in savaÅŸ suÃ§lusu olduÄŸunu ve gitmesi gerektiÄŸini belirterek, "ABD, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesidir. Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz" dedi