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01:22, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'inÂ TaizÂ ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik liderÂ Ali Abdullah SalihÂ yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, Taiz iline baÄŸlÄ± El-Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda yer alan Mavza ilÃ§esindeki Mafrak bÃ¶lgesinde, En-Nar ve NabÄ±ta daÄŸlarÄ± ile Ã§evrelerindeki bazÄ± bÃ¶lgelerde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.

Kentte hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden 12, hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ez-Zugayriye bÃ¶lgesi ile Es-Sevbani daÄŸÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ederken, hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Husilerin en bÃ¼yÃ¼k Ã¼ssÃ¼ sayÄ±lan Halid bin Velid askeri kampÄ±nÄ± bombaladÄ±.

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bir Ã§ok bÃ¶lgede kontrolÃ¼ elinde bulunduruyor. Husiler ve onlara destek veren Salih yanlÄ±larÄ± ile Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun destek verdiÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã§eÅŸitli kentlerde devam ediyor.



Ä°lgili Konular Yemen
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Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
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