Musul'un gÃ¼venliÄŸi 'Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'na emanet edilecek

MusulÂ yakÄ±nÄ±ndakiÂ Ninova MuhafÄ±zlarÄ± kampÄ±nÄ± ziyaret edenÂ Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Usame en-Nuceyfi, bu birliÄŸin kentin DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± operasyonlarÄ±na Ã§ok katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
"Ninova MuhafÄ±zlarÄ± ilerleyen zamanda kentte gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama gÃ¶revini Ã¼stlenecek." diyen Nuceyfi, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi tarihe iliÅŸkin bilgi vermedi.
Eski Musul Valisi ve Ninova MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Esil Nuceyfi de geÃ§en ocak ayÄ±nda, Musul'un doÄŸusunda 30 mahallenin denetiminin komutasÄ±ndaki gÃ¼ce verildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, SÃ¼nni gÃ¼Ã§lerden oluÅŸan Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kentte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanda gÃ¶revlendirileceÄŸini bildirdi
Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
Bulgaristanâ€™da yapÄ±lan erken seÃ§imde 240 Ã¼yeli mecliste 95 milletvekili Ã§Ä±karan Borisov, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in tek bir ortakla koalisyon yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin bu Ã§Ã¶zÃ¼m ve mÃ¼zakere sÃ¼recine desteÄŸi son derece Ã¶nemlidir. Onun da Ã¶tesinde garantÃ¶r Ã¼lkedir" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda yer alan HambuÅŸiye kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD'de CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain, Esed'in savaÅŸ suÃ§lusu olduÄŸunu ve gitmesi gerektiÄŸini belirterek, "ABD, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesidir. Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz" dedi
Ä°talya'daki G7 toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda pek Ã§ok konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildiren ortak bildirge aÃ§Ä±klandÄ±
Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Torcy kasabasÄ±ndaki bir cami OHAL kapsamÄ±nda kapatÄ±ldÄ±.Fransa'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n ilanÄ±ndan bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatÄ±ldÄ±.
Irak'ta Åžii lider Mukteda es-Sadr, Suriye rejiminin baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Esed'in, sonunun, Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer Kaddafi ve diÄŸerleri gibi olmamasÄ± iÃ§in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Filistinli mÃ¼lteci kampÄ± Ayn el-Helva'da 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar artarak devam ediyor
Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile bir araya gelecek