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09:37, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 27 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 27 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelikÂ operasyondaÂ 27 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Bu kapsamda ekipler, kÄ±rsal alanda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden eÄŸitim alarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kten sonra kent merkezlerinde PKK/KCK adÄ±na eylem yapmak Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi deÄŸerlendirilen kiÅŸiler ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±nda bulunanlara yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Ãœmraniye, AvcÄ±lar, ArnavutkÃ¶y, BaÄŸcÄ±lar, BahÃ§elievler, BeyoÄŸlu, BaÅŸakÅŸehir, BeylikdÃ¼zÃ¼, Esenyurt, GaziosmanpaÅŸa, KaÄŸÄ±thane, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve Sultangazi ilÃ§elerinde 35 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatan polisler 27 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Operasyon kapsamÄ±nda arama yapÄ±lan yerlerde Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul terÃ¶r operasyonu
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