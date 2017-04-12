Rus askeri gemisi Ã‡anakkale'den geÃ§ti

Rus donanmasÄ±na aitÂ gemi,Â Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
Marmara Denizi yÃ¶nÃ¼nden gelerek boÄŸaza giren "156" borda numaralÄ±, "Rapucha" sÄ±nÄ±fÄ±, 112 metrelik "Yamal" isimli gemi, Ege Denizi'ne doÄŸru seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi geminin gideceÄŸi liman hakkÄ±nda bilgi verilmedi.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TekirdaÄŸ'da bulunan tekstil fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi, 11 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
EskiÅŸehir merkezli 13 ilde, FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸiden 19'u tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk seÃ§menlerin oy kullanma iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oy pusulalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu diplomatik torbalarÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±
NevÅŸehir'de, elektrik direÄŸine Ã§arparak dÃ¼ÅŸen balonun pilotu adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Altay tankÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n testlerden baÅŸarÄ±yla geÃ§tiÄŸini belirterek, "Åžimdi Allah nasip ederse mayÄ±sta seri Ã¼retimle ilgili dÃ¼ÄŸmeye basacaÄŸÄ±z" dedi
SeÃ§menlerin "Tercih" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼, oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n tam Ã¼zerine denk gelecek ÅŸekilde basmalarÄ± halinde oylarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, TÃ¼mgenaral Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yer aldÄ±
YÃ¼ksekova'da kÄ±smi zamanlÄ± uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±