09:57, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Rus askeri gemisi Ã‡anakkale'den geÃ§ti





Rus donanmasÄ±na ait gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus donanmasÄ±na aitÂ gemi,Â Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti. Marmara Denizi yÃ¶nÃ¼nden gelerek boÄŸaza giren "156" borda numaralÄ±, "Rapucha" sÄ±nÄ±fÄ±, 112 metrelik "Yamal" isimli gemi, Ege Denizi'ne doÄŸru seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi geminin gideceÄŸi liman hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.