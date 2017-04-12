Ã‡in'den Hong Kong'un yeni BaÅŸ YÃ¶neticisine tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nin yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi seÃ§ilen Pekin yanlÄ±sÄ± Carrie Lam ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Lam ile baÅŸkent Pekin'de devlet yÃ¶netiminin bulunduÄŸu Congnanhay'da bir araya gelen Åži, Ã‡in'in yeni seÃ§ilen BaÅŸ YÃ¶netici Lam'a ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mete desteÄŸinin tam olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Pekin merkezi yÃ¶netiminin Hong Kong'un Ã‡inâ€™e entegresini saÄŸlayan "tek Ã¼lke, iki sistem" ilkesinden taviz vermeyeceÄŸini dile getiren Åži, Hong Kong'da 26 Mart'ta yapÄ±lan BaÅŸ YÃ¶neticilik seÃ§iminde kullanÄ±lan bin 163 oydan 777'sini alan Lam'Ä±n seÃ§imde galibiyeti hak ettiÄŸini belirterek kutladÄ±.
Lam'Ä±n baÅŸ yÃ¶neticilik standardÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åži, Ã–zel Ä°dari BÃ¶lge'de yÃ¼ksek dÃ¼zeyli Ã¶zerklik sistemine dayanan sistemin sÃ¼receÄŸini kaydetti.
BaÅŸbakan Li KÄ±Ã§iang, dÃ¼n Lam'a BaÅŸ YÃ¶netici olarak atanma sertifikasÄ±nÄ± takdim etmiÅŸti. Hong Kong'da yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r kamu hizmeti bulunan Lam, 26 Mart'ta bin 194 Ã¼yeli seÃ§im komisyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸ yÃ¶netici seÃ§iminde 777 oy alarak diÄŸer adaylar John Tsang ve Woo Kwok'u aÃ§Ä±k ara geride bÄ±rakÄ±p bÃ¶lgenin yeni lideri olmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
BÃ¶lgenin ilk kadÄ±n lideri olacak Lam, gÃ¶revi mevcut lider Leung Chun-ying'den 1 Temmuz'da devralacak.
Mevcut lider â€‹Leung, liderlik seÃ§imlerinde ailevi nedenlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak Pekin merkezi hÃ¼kÃ¼metinin verdiÄŸi Ã‡in Halk Siyasi DanÄ±ÅŸma KonferansÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kabul etmiÅŸti.
Hong Kong'un iÃ§iÅŸlerinde baÄŸÄ±msÄ±z, dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma alanlarÄ±nda Ã‡in'e baÄŸlÄ± olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "tek Ã¼lke, iki sistem" prensibiyle yÃ¶netilen bÃ¶lgedeki sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin Hong Kong'daki demokrasi ve evrensel deÄŸerlere karÅŸÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle Pekin hÃ¼kÃ¼metinin mÃ¼dahalelerini protesto eden bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) sonuÃ§lanan referandum iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddia edildi
Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, "Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±nladÄ±
Ahmedinejad daha Ã¶nce destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Bekayi ile cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu.
Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Esed'i kÄ±narken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±" diyen Spicer, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kastÄ±nÄ±n Esed ile Hitler'i kÄ±yaslamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
BM Genel Sekreter Guterres, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±rÄ±lan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriyeâ€™deki Rus operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu bildirildi
Brezilya Federal YÃ¼ksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ã‡in, Hong Kong yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi Lam ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti tamamen destekleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, SÃ¼nni gÃ¼Ã§lerden oluÅŸan Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kentte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanda gÃ¶revlendirileceÄŸini bildirdi
Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
Bulgaristanâ€™da yapÄ±lan erken seÃ§imde 240 Ã¼yeli mecliste 95 milletvekili Ã§Ä±karan Borisov, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in tek bir ortakla koalisyon yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±