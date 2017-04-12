09:56, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'den Hong Kong'un yeni BaÅŸ YÃ¶neticisine tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nin yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi seÃ§ilen Pekin yanlÄ±sÄ± Carrie Lam ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Lam ile baÅŸkent Pekin'de devlet yÃ¶netiminin bulunduÄŸu Congnanhay'da bir araya gelen Åži, Ã‡in'in yeni seÃ§ilen BaÅŸ YÃ¶netici Lam'a ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mete desteÄŸinin tam olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Pekin merkezi yÃ¶netiminin Hong Kong'un Ã‡inâ€™e entegresini saÄŸlayan "tek Ã¼lke, iki sistem" ilkesinden taviz vermeyeceÄŸini dile getiren Åži, Hong Kong'da 26 Mart'ta yapÄ±lan BaÅŸ YÃ¶neticilik seÃ§iminde kullanÄ±lan bin 163 oydan 777'sini alan Lam'Ä±n seÃ§imde galibiyeti hak ettiÄŸini belirterek kutladÄ±.

Lam'Ä±n baÅŸ yÃ¶neticilik standardÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åži, Ã–zel Ä°dari BÃ¶lge'de yÃ¼ksek dÃ¼zeyli Ã¶zerklik sistemine dayanan sistemin sÃ¼receÄŸini kaydetti.

BaÅŸbakan Li KÄ±Ã§iang, dÃ¼n Lam'a BaÅŸ YÃ¶netici olarak atanma sertifikasÄ±nÄ± takdim etmiÅŸti. Hong Kong'da yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r kamu hizmeti bulunan Lam, 26 Mart'ta bin 194 Ã¼yeli seÃ§im komisyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸ yÃ¶netici seÃ§iminde 777 oy alarak diÄŸer adaylar John Tsang ve Woo Kwok'u aÃ§Ä±k ara geride bÄ±rakÄ±p bÃ¶lgenin yeni lideri olmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶lgenin ilk kadÄ±n lideri olacak Lam, gÃ¶revi mevcut lider Leung Chun-ying'den 1 Temmuz'da devralacak.

Mevcut lider â€‹Leung, liderlik seÃ§imlerinde ailevi nedenlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak Pekin merkezi hÃ¼kÃ¼metinin verdiÄŸi Ã‡in Halk Siyasi DanÄ±ÅŸma KonferansÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kabul etmiÅŸti.

Hong Kong'un iÃ§iÅŸlerinde baÄŸÄ±msÄ±z, dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma alanlarÄ±nda Ã‡in'e baÄŸlÄ± olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "tek Ã¼lke, iki sistem" prensibiyle yÃ¶netilen bÃ¶lgedeki sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin Hong Kong'daki demokrasi ve evrensel deÄŸerlere karÅŸÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle Pekin hÃ¼kÃ¼metinin mÃ¼dahalelerini protesto eden bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti.