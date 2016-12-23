10:01, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Brezilya'da Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da devam eden "Araba YÄ±kama" yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±n raportÃ¶rÃ¼Â Federal YÃ¼ksek Mahkeme YargÄ±cÄ± Edson Fachin, 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekiliÂ hakkÄ±ndaÂ soruÅŸturmaÂ aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.

YargÄ±Ã§ Fachin tarafÄ±ndan 4 Nisan'da elektronik olarak imzalanan karar metni yerel basÄ±n tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturma bakanlar, senatÃ¶rler ve milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra 3 vali, bir SayÄ±ÅŸtay denetÃ§isi ile 24 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici ve siyasetÃ§iyi kapsÄ±yor.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Rodrigo Janot, "Janot Listesi" olarak bilinen soruÅŸturma taleplerini Federal YÃ¼ksek Mahkemeye 14 Mart'ta gÃ¶nderdi.

SoruÅŸturmalar "Araba YÄ±kama" yolsuzluk operasyonu kapsamÄ±nda Odebrecht yapÄ± ve mÃ¼hendislik ÅŸirketinin 77 mevcut ve eski yÃ¶neticisinin ifadelerine dayanÄ±yor. Ä°fadelerde en sÄ±k rastlanan suÃ§larÄ±n "pasif ve aktif yolsuzluk, kara para aklama, ideolojik yalancÄ±lÄ±k, kartel oluÅŸturma ve ihale tekliflerinde dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" olduÄŸu dikkati Ã§ekiyor.

Odebrecht'in eski baÅŸkanÄ± ve varisi Marcelo Odebrecht'in ifadeleri yÃ¼ksek yargÄ±daki 7 soruÅŸturmanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lÄ±rken mevcut ve eski yÃ¶neticiler arasÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taleplerine en Ã§ok katkÄ±da bulunan kiÅŸi, 34 soruÅŸturma iÃ§in bilgi veren eski AltyapÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Benedicto Junior oldu.

HaklarÄ±nda beÅŸer soruÅŸturma aÃ§Ä±lan eski baÅŸkan adayÄ± Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB) Genel BaÅŸkanÄ± Aecio Neves ve Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) Genel BaÅŸkanÄ± Romero Juca ile hakkÄ±nda 4 soruÅŸturma aÃ§Ä±lan Eski Senato BaÅŸkanÄ± Renan Calheiros, en fazla soruÅŸturma ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan siyasetÃ§iler olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

TEMER HÃœKÃœMETÄ°NE AÄžIR DARBE

Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu. Brezilya'daki en gÃ¼Ã§lÃ¼ ikinci kiÅŸi olarak adlandÄ±rÄ±lan BaÅŸkan'Ä±n Ã–zel Kalemi Bakan Eliseu Lemos Padilha, Bilim ve Teknoloji BakanÄ± Gilberto Kassab, BaÅŸkanlÄ±k Genel Sekreteri Bakan Wellington Moreira Franco, Åžehircilik BakanÄ± Bruno Cavalcanti de Araujo, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Aloysio Nunes Ferreira, Sanayi, DÄ±ÅŸ Ticaret ve Hizmet BakanÄ± Marcos Antonio Pereira, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Blairo Borges Maggi ile Ulusal Entegrasyon BakanÄ± Helder Barbalho soruÅŸturma geÃ§irecek.

Brezilya'da devlet petrol ÅŸirketi Petrobras ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin odak noktasÄ±nda olduÄŸu yolsuzluk operasyonlarÄ±nda politikacÄ±lara 2 milyar dolardan fazla rÃ¼ÅŸvet verildiÄŸi ve ihalelerde yolsuzluklar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu ana kadar onlarca politikacÄ± ve iÅŸ adamÄ± mahkum edildi.

GeÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± protestolar sonucu Senato BaÅŸkan Dilma Rousseff'i gÃ¶revinden Ã¶nce 6 ay sÃ¼reyle azletmiÅŸ, sonrasÄ±nda ise oylama sonucunda gÃ¶revinden almÄ±ÅŸtÄ±. Rousseff sonrasÄ± gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Michel Temer yÃ¶netimindeki birÃ§ok bakan ve yÃ¶neticinin isimlerinin yolsuzluk operasyonlarÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ± ile mart ayÄ±nda halk yolsuzluklarÄ± protesto iÃ§in tekrar sokaklara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.