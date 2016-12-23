Brezilya'da Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe

Brezilya'da devam eden "Araba YÄ±kama" yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±n raportÃ¶rÃ¼Â Federal YÃ¼ksek Mahkeme YargÄ±cÄ± Edson Fachin, 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekiliÂ hakkÄ±ndaÂ soruÅŸturmaÂ aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.
YargÄ±Ã§ Fachin tarafÄ±ndan 4 Nisan'da elektronik olarak imzalanan karar metni yerel basÄ±n tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturma bakanlar, senatÃ¶rler ve milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra 3 vali, bir SayÄ±ÅŸtay denetÃ§isi ile 24 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici ve siyasetÃ§iyi kapsÄ±yor.
Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Rodrigo Janot, "Janot Listesi" olarak bilinen soruÅŸturma taleplerini Federal YÃ¼ksek Mahkemeye 14 Mart'ta gÃ¶nderdi.
SoruÅŸturmalar "Araba YÄ±kama" yolsuzluk operasyonu kapsamÄ±nda Odebrecht yapÄ± ve mÃ¼hendislik ÅŸirketinin 77 mevcut ve eski yÃ¶neticisinin ifadelerine dayanÄ±yor. Ä°fadelerde en sÄ±k rastlanan suÃ§larÄ±n "pasif ve aktif yolsuzluk, kara para aklama, ideolojik yalancÄ±lÄ±k, kartel oluÅŸturma ve ihale tekliflerinde dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" olduÄŸu dikkati Ã§ekiyor.
Odebrecht'in eski baÅŸkanÄ± ve varisi Marcelo Odebrecht'in ifadeleri yÃ¼ksek yargÄ±daki 7 soruÅŸturmanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lÄ±rken mevcut ve eski yÃ¶neticiler arasÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taleplerine en Ã§ok katkÄ±da bulunan kiÅŸi, 34 soruÅŸturma iÃ§in bilgi veren eski AltyapÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Benedicto Junior oldu.
HaklarÄ±nda beÅŸer soruÅŸturma aÃ§Ä±lan eski baÅŸkan adayÄ± Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB) Genel BaÅŸkanÄ± Aecio Neves ve Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) Genel BaÅŸkanÄ± Romero Juca ile hakkÄ±nda 4 soruÅŸturma aÃ§Ä±lan Eski Senato BaÅŸkanÄ± Renan Calheiros, en fazla soruÅŸturma ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan siyasetÃ§iler olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu. Brezilya'daki en gÃ¼Ã§lÃ¼ ikinci kiÅŸi olarak adlandÄ±rÄ±lan BaÅŸkan'Ä±n Ã–zel Kalemi Bakan Eliseu Lemos Padilha, Bilim ve Teknoloji BakanÄ± Gilberto Kassab, BaÅŸkanlÄ±k Genel Sekreteri Bakan Wellington Moreira Franco, Åžehircilik BakanÄ± Bruno Cavalcanti de Araujo, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Aloysio Nunes Ferreira, Sanayi, DÄ±ÅŸ Ticaret ve Hizmet BakanÄ± Marcos Antonio Pereira, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Blairo Borges Maggi ile Ulusal Entegrasyon BakanÄ± Helder Barbalho soruÅŸturma geÃ§irecek.
Brezilya'da devlet petrol ÅŸirketi Petrobras ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin odak noktasÄ±nda olduÄŸu yolsuzluk operasyonlarÄ±nda politikacÄ±lara 2 milyar dolardan fazla rÃ¼ÅŸvet verildiÄŸi ve ihalelerde yolsuzluklar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu ana kadar onlarca politikacÄ± ve iÅŸ adamÄ± mahkum edildi.
GeÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± protestolar sonucu Senato BaÅŸkan Dilma Rousseff'i gÃ¶revinden Ã¶nce 6 ay sÃ¼reyle azletmiÅŸ, sonrasÄ±nda ise oylama sonucunda gÃ¶revinden almÄ±ÅŸtÄ±. Rousseff sonrasÄ± gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Michel Temer yÃ¶netimindeki birÃ§ok bakan ve yÃ¶neticinin isimlerinin yolsuzluk operasyonlarÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ± ile mart ayÄ±nda halk yolsuzluklarÄ± protesto iÃ§in tekrar sokaklara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) sonuÃ§lanan referandum iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddia edildi
Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, "Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±nladÄ±
Ahmedinejad daha Ã¶nce destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Bekayi ile cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu.
Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Esed'i kÄ±narken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±" diyen Spicer, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kastÄ±nÄ±n Esed ile Hitler'i kÄ±yaslamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
BM Genel Sekreter Guterres, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±rÄ±lan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriyeâ€™deki Rus operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu bildirildi
Brezilya Federal YÃ¼ksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ã‡in, Hong Kong yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi Lam ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti tamamen destekleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, SÃ¼nni gÃ¼Ã§lerden oluÅŸan Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kentte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanda gÃ¶revlendirileceÄŸini bildirdi
Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
Bulgaristanâ€™da yapÄ±lan erken seÃ§imde 240 Ã¼yeli mecliste 95 milletvekili Ã§Ä±karan Borisov, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in tek bir ortakla koalisyon yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±