10:04, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'KÄ±rÄ±m'Ä±n askerileÅŸtirilmesi Avrupa iÃ§in ciddi bir tehdittir'



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Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriyeâ€™deki Rus operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya kavgacÄ± dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± sona erdirmediÄŸi sÃ¼rece Avrupaâ€™da gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanamayacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriye'deki Rus askeri operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±mÄ±Â Avrupa gÃ¼venliÄŸiÂ iÃ§in ciddi bir tehdittir. Bu uygulama OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma amaÃ§lÄ± uluslararasÄ± Ã§abalara ters dÃ¼ÅŸmektedir." ifadelerine yer verildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, G7 Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n ortak tebliÄŸinde Ukrayna'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, egemenliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n desteklenmesi ve Rusyaâ€™nÄ±n Ukraynaâ€™ya yÃ¶nelik saldÄ±rgan tutumuna karÅŸÄ± gÃ¶sterilen kararlÄ±lÄ±ktan dolayÄ± memnuniyet duyulduÄŸu vurgulandÄ±.Â

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