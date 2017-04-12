10:05, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekilebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de 13 yÄ±ldÄ±r bulunan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

Genel Sekreter Guterres, BMGK'ya sunduÄŸu raporda 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±ran BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti. Bu teklif, ABD'nin BM'nin barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonlarÄ±na finansal desteÄŸini azaltmak istemesinin ardÄ±ndan geldi.

BM'nin yÄ±llÄ±k 7,9 milyar dolarÄ± bulan 16 BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 28,5'ini ABD saÄŸlÄ±yor.

YILLIK MALÄ°YETÄ° 346 MÄ°LYON DOLAR

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun Haiti'ye bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ãœlkedeki siyasi durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini hatÄ±rlatan Haley, askerlerin geri Ã§ekilerek bu gÃ¼cÃ¼n daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir polis birimine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin iyi bir Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Haley, Haiti'deki barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin 6 aya kadar Ã¼lkeden Ã§ekilmesini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n BMGK'da oylanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. OylamanÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

BM'nin Haiti'de 2 bin 300'den fazla barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askeri gÃ¶rev yapÄ±yor ve misyonun yÄ±llÄ±k maliyeti 346 milyon dolarÄ± buluyor.

Devlet BaÅŸkanÄ± Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardÄ±ndan Haiti'ye 2004 yÄ±lÄ±nda BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerleri gÃ¶nderilmiÅŸti.

BMGK, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan "en bÃ¼yÃ¼k ve en masraflÄ±" BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltmasÄ± kararÄ±nÄ± da almÄ±ÅŸtÄ±.