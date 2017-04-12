DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:26, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Latin Amerika
10:05, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekilebilir
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekilebilir

BM Genel Sekreter Guterres, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±rÄ±lan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de 13 yÄ±ldÄ±r bulunan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

Genel Sekreter Guterres, BMGK'ya sunduÄŸu raporda 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±ran BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti. Bu teklif, ABD'nin BM'nin barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonlarÄ±na finansal desteÄŸini azaltmak istemesinin ardÄ±ndan geldi.

BM'nin yÄ±llÄ±k 7,9 milyar dolarÄ± bulan 16 BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 28,5'ini ABD saÄŸlÄ±yor.

YILLIK MALÄ°YETÄ° 346 MÄ°LYON DOLAR

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun Haiti'ye bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ãœlkedeki siyasi durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini hatÄ±rlatan Haley, askerlerin geri Ã§ekilerek bu gÃ¼cÃ¼n daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir polis birimine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin iyi bir Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Haley, Haiti'deki barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin 6 aya kadar Ã¼lkeden Ã§ekilmesini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n BMGK'da oylanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. OylamanÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

BM'nin Haiti'de 2 bin 300'den fazla barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askeri gÃ¶rev yapÄ±yor ve misyonun yÄ±llÄ±k maliyeti 346 milyon dolarÄ± buluyor.

Devlet BaÅŸkanÄ± Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardÄ±ndan Haiti'ye 2004 yÄ±lÄ±nda BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerleri gÃ¶nderilmiÅŸti.

BMGK, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan "en bÃ¼yÃ¼k ve en masraflÄ±" BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltmasÄ± kararÄ±nÄ± da almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Haiti bm haiti
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
Filipinler'de 5 8 ÅŸiddetinde deprem
Filipinler'de 5,8 ÅŸiddetinde deprem

Filipinler'de 5,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Brexit referandumuna 'siber mÃ¼dahale' iddiasÄ±
Brexit referandumuna 'siber mÃ¼dahale' iddiasÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) sonuÃ§lanan referandum iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddia edildi
Times OrtadoÄŸu'nun ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var
Times: OrtadoÄŸu'nun ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var

Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, "Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±nladÄ±
Ahmedinejad yeniden CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±
Ahmedinejad yeniden CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±

Ahmedinejad daha Ã¶nce destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Bekayi ile cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu.
Burundi'de 67 Ã§ete Ã§Ã¶kertildi
Burundi'de 67 Ã§ete Ã§Ã¶kertildi

Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'dan 'Hitler' Ã¶zrÃ¼
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'dan 'Hitler' Ã¶zrÃ¼

GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Esed'i kÄ±narken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±" diyen Spicer, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kastÄ±nÄ±n Esed ile Hitler'i kÄ±yaslamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekilebilir
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekilebilir

BM Genel Sekreter Guterres, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±rÄ±lan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti
KÄ±rÄ±m'Ä±n askerileÅŸtirilmesi Avrupa iÃ§in ciddi bir tehdittir'
'KÄ±rÄ±m'Ä±n askerileÅŸtirilmesi Avrupa iÃ§in ciddi bir tehdittir'

Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriyeâ€™deki Rus operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu bildirildi
Brezilya'da Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe
Brezilya'da Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe

Brezilya Federal YÃ¼ksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu.
Ã‡in'den Hong Kong'un yeni BaÅŸ YÃ¶neticisine tam destek
Ã‡in'den Hong Kong'un yeni BaÅŸ YÃ¶neticisine tam destek

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ã‡in, Hong Kong yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi Lam ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti tamamen destekleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Musul'un gÃ¼venliÄŸi 'Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'na emanet edilecek
Musul'un gÃ¼venliÄŸi 'Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'na emanet edilecek

Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, SÃ¼nni gÃ¼Ã§lerden oluÅŸan Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kentte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanda gÃ¶revlendirileceÄŸini bildirdi
Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
Almanya'da patlama
Almanya'da patlama

Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
Bulgaristan da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ANALÄ°Z
Bulgaristanâ€™da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± | ANALÄ°Z

Bulgaristanâ€™da yapÄ±lan erken seÃ§imde 240 Ã¼yeli mecliste 95 milletvekili Ã§Ä±karan Borisov, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in tek bir ortakla koalisyon yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Ä°ran'dan ABD'ye tehdit Bunu aÄŸÄ±r Ã¶deyecekler
Ä°ran'dan ABD'ye tehdit: Bunu aÄŸÄ±r Ã¶deyecekler

Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uzattÄ±
AB, Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uzattÄ±

AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±

Haberler

BM'den, kolera bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Haiti'ye yardÄ±m sÃ¶zÃ¼
BM'den kolera bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Haiti'ye yardÄ±m sÃ¶zÃ¼

Haiti'de Jovenel Moise devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±
Haiti'de Jovenel Moise devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±

Haiti'de devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Moise kazandÄ±
Haiti'de devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Moise kazandÄ±

Haiti'de cezaevinden bÃ¼yÃ¼k firar
Haiti'de cezaevinden bÃ¼yÃ¼k firar

Haiti felaketi yaÅŸÄ±yor: KasÄ±rgada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 842
Haiti felaketi yaÅŸÄ±yor KasÄ±rgada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 842

Haiti'de kasÄ±rganÄ±n bilanÃ§osu bÃ¼yÃ¼yor
Haiti'de kasÄ±rganÄ±n bilanÃ§osu bÃ¼yÃ¼yor

Haiti'nin ilk minareli camisi aÃ§Ä±ldÄ±
Haiti'nin ilk minareli camisi aÃ§Ä±ldÄ±

Deprem, kolera derken ÅŸimdi de tecavÃ¼z
Deprem kolera derken ÅŸimdi de tecavÃ¼z






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 