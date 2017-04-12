BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekilebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de 13 yÄ±ldÄ±r bulunan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.
Genel Sekreter Guterres, BMGK'ya sunduÄŸu raporda 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±ran BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti. Bu teklif, ABD'nin BM'nin barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonlarÄ±na finansal desteÄŸini azaltmak istemesinin ardÄ±ndan geldi.
BM'nin yÄ±llÄ±k 7,9 milyar dolarÄ± bulan 16 BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 28,5'ini ABD saÄŸlÄ±yor.
YILLIK MALÄ°YETÄ° 346 MÄ°LYON DOLAR
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun Haiti'ye bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ãœlkedeki siyasi durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini hatÄ±rlatan Haley, askerlerin geri Ã§ekilerek bu gÃ¼cÃ¼n daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir polis birimine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin iyi bir Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Haley, Haiti'deki barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin 6 aya kadar Ã¼lkeden Ã§ekilmesini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n BMGK'da oylanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. OylamanÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
BM'nin Haiti'de 2 bin 300'den fazla barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askeri gÃ¶rev yapÄ±yor ve misyonun yÄ±llÄ±k maliyeti 346 milyon dolarÄ± buluyor.
Devlet BaÅŸkanÄ± Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardÄ±ndan Haiti'ye 2004 yÄ±lÄ±nda BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerleri gÃ¶nderilmiÅŸti.
BMGK, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan "en bÃ¼yÃ¼k ve en masraflÄ±" BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltmasÄ± kararÄ±nÄ± da almÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) sonuÃ§lanan referandum iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddia edildi
Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, "Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±nladÄ±
Ahmedinejad daha Ã¶nce destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Bekayi ile cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu.
Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Esed'i kÄ±narken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±" diyen Spicer, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kastÄ±nÄ±n Esed ile Hitler'i kÄ±yaslamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
BM Genel Sekreter Guterres, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±rÄ±lan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriyeâ€™deki Rus operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu bildirildi
Brezilya Federal YÃ¼ksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ã‡in, Hong Kong yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi Lam ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti tamamen destekleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, SÃ¼nni gÃ¼Ã§lerden oluÅŸan Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kentte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanda gÃ¶revlendirileceÄŸini bildirdi
Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
Bulgaristanâ€™da yapÄ±lan erken seÃ§imde 240 Ã¼yeli mecliste 95 milletvekili Ã§Ä±karan Borisov, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in tek bir ortakla koalisyon yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±