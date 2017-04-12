10:08, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

EskiÅŸehir merkezli FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EskiÅŸehirÂ merkezli 13 ilde, FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 ÅŸÃ¼pheliden 19'u tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nÄ± koordine eden "mahrem imamlar" olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len mÃ¼hendis, memur ve Ã¶ÄŸretmenlerin de bulunduÄŸu 2'si memuriyetten ihraÃ§ edilmiÅŸ 6 sivil ile 3 muvazzaf teÄŸmen ve 15 astsubay olmak Ã¼zere 24 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zanlÄ±lardan biri salÄ±verildi, 23'Ã¼ ise mahkemeye gÃ¶nderildi.

Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 19'u tutuklandÄ±, 4'Ã¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda EskiÅŸehir, Adana, Ankara, BalÄ±kesir, Denizli, Isparta, Ä°stanbul, Ä°zmir, Konya, KÃ¼tahya, Manisa, Malatya ve Samsun'da daha Ã¶nceden belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin kaldÄ±ÄŸÄ± ev ve iÅŸ yerlerine dÃ¼zenlediÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 24 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamÄ±ÅŸtÄ±.