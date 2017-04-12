10:20, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TekirdaÄŸ'da fabrika yangÄ±nÄ±nda 40 iÅŸÃ§i yaralandÄ±





TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡erkezkÃ¶y Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde reÃ§ine Ã¼reten bir fabrikanÄ±n kazanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmadan dolayÄ± meydana gelenÂ kimyasal reaksiyonÂ sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen Ã¶zel kÄ±yafetli itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Bu aradaÂ kimyasal reaksiyondan etkilendiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen 40 iÅŸÃ§i, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ã‡evredeki diÄŸer fabrikalar da paydos ederek iÅŸÃ§ileri evlerine gÃ¶nderdi. Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, Belediye BaÅŸkanÄ± Vahap Akay, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Ogan ve Organize Sanayi BÃ¶lgesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ã–zdoÄŸan olay yerinde incelemelerde bulundu. "OLAY KONTROL ALTINA ALINDI" Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Abban yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Abban, kimyasal bir sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bir kazanÄ±n kimyasal reaksiyon neticesi aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±ndan meydana gelen bir duman. Olay kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±nda. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da bitti. Ã‡evre Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve ekipler, yerinde incelemeler yapÄ±yor. Dumandan etkilenen iÅŸÃ§iler hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

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