TekirdaÄŸ'da fabrika yangÄ±nÄ±nda 40 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡erkezkÃ¶y Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde reÃ§ine Ã¼reten bir fabrikanÄ±n kazanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmadan dolayÄ± meydana gelenÂ kimyasal reaksiyonÂ sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen Ã¶zel kÄ±yafetli itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.
Bu aradaÂ kimyasal reaksiyondan etkilendiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen 40 iÅŸÃ§i, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Ã‡evredeki diÄŸer fabrikalar da paydos ederek iÅŸÃ§ileri evlerine gÃ¶nderdi.
Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, Belediye BaÅŸkanÄ± Vahap Akay, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Ogan ve Organize Sanayi BÃ¶lgesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ã–zdoÄŸan olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Abban yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Abban, kimyasal bir sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bir kazanÄ±n kimyasal reaksiyon neticesi aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±ndan meydana gelen bir duman. Olay kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±nda. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da bitti. Ã‡evre Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve ekipler, yerinde incelemeler yapÄ±yor. Dumandan etkilenen iÅŸÃ§iler hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
EskiÅŸehir merkezli 13 ilde, FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸiden 19'u tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±