10:20, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TekirdaÄŸ'da fabrikada patlama





TekirdaÄŸ'da bulunan tekstil fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi, 11 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 11 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶lgeye itfaiye, polis ve saglÄ±k ekipleri sevkedildi.

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