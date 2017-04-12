10:20, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'dan 'Hitler' Ã¶zrÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifingindeÂ BeÅŸÅŸar Esed'e atÄ±fla "HitlerÂ bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±" dedikten sonra hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kastÄ±nÄ±n Esed ile Adolf Hitler'i kÄ±yaslamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Ã¶zÃ¼r diledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en gÃ¼vendiÄŸi isimlerden Spicer, Esed ile Hitler'i kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleriyle ilgili olarak Ã¶nce yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Spicer daha sonra Amerikan CNN kanalÄ±na mÃ¼lakat verdi.

DÃ¼nkÃ¼ basÄ±n brifinginde ABD'nin 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda bile kimyasal silah kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±." ifadesini kullanan Spicer, daha sonra sÃ¶zlerini dÃ¼zeltme ihtiyacÄ± hissetti.

"HOLOCAUST Ä°LE KARIÅžTIRILMASIN"

KastÄ±nÄ±n "Hitler'in Esed gibi aynÄ± yÃ¶ntemle kendi halkÄ±na sarin gazÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" anlatmak olduÄŸuna deÄŸinen Spicer, daha sonra yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak sÃ¶zlerinin "Yahudi SoykÄ±rÄ±mÄ±" (Holocaust) ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.

Buna karÅŸÄ±n Amerikan kamuoyu ve medyasÄ±nda sÃ¶zleri tartÄ±ÅŸma konusu olan Spicer, brifingin ardÄ±ndan kÄ±sa bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaparak kastÄ±nÄ±n Esed-Hitler kÄ±yaslamasÄ± yapmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Daha sonra CNN kanalÄ±na konuÅŸan Spicer, Holocaust ya da Hitler'i anÄ±msatan sÃ¶zlerinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve kamuoyundan Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini ifade etti.

"KOVULMALI"

SÃ¶zcÃ¼ Spicer'Ä±n sÃ¶zlerine tepki gÃ¶stermekte gecikmeyen Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki AzÄ±nlÄ±k Lideri Nancy Pelosi, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Spicer'Ä±n hemen kovulmasÄ± gerektiÄŸini" savundu.

Pelosi, ABD'de Ã§ok sayÄ±daki Yahudi vatandaÅŸÄ±n bu sÃ¶zlerden incindiÄŸini ve bunun kabul edilemez olduÄŸunu vurguladÄ±.

ABD'deki bazÄ± Yahudi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da tepki gÃ¶sterdiÄŸi Spicer'Ä±n Hitler konusundaki sÃ¶zlerinin yankÄ±larÄ±nÄ±n ilerleyen gÃ¼nlerde de devam etmesi bekleniyor.