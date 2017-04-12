10:24, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

DiyarbakÄ±r'daki patlama terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda dÃ¼n meydana gelen ve 2 sivil personel ile bir polis memurunun ÅŸehit olduÄŸu patlamanÄ±n nedeni belli oldu.

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

DÄ°YARBAKIR'DAKÄ° PATLAMADA ÅžEHÄ°T SAYISI 3'E YÃœKSELDÄ°

Konuyla ilgili DiyarbakÄ±r Valisiâ€™nin detaylÄ± aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Soylu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"ZÄ±rhlÄ± aracÄ±n tamiri sÄ±rasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Acaba tamirden mi oldu, yanÄ±cÄ± ve yakÄ±cÄ± bir maddeden mi kaynaklandÄ± diye epey bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±. DÃ¼n gece itibarÄ±yla netleÅŸti, mesele bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±. Åžu anda yaklaÅŸÄ±k 10-12 hafif yaralÄ±mÄ±z var. Bir teknisyen yardÄ±mcÄ±mÄ±z ve polis memurumuz daha ÅŸehit oldu. Bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°lk Ã¶nce orada bir Ã§ukur meydana gelince araÃ§tan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Acaba iÃ§eriye mi girildi, Ã§alÄ±ÅŸan marifetiyle bir ÅŸey mi konuldu diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼k. DÄ±ÅŸarÄ±dan aÃ§Ä±lan bir tÃ¼nel vasÄ±tasÄ±yla bunu gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Biz emniyet binalarÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda bir ayda bir sÃ¼rekli arama-tarama yaparÄ±z. Demek ki Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde kazmÄ±ÅŸlar. Yerin altÄ±nda bir patlayacÄ± yerleÅŸtirmek suretiyle yapmÄ±ÅŸlar."