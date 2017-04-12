10:25, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Burundi'de 67 Ã§ete Ã§Ã¶kertildi





Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Alain Guillaume Bunyoni, Ã¼lkede yÄ±l baÅŸÄ±ndan beri 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini sÃ¶yledi. Bunyoni, gazetecilere, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lke Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesi Ã§Ã¶kertildi ve yaklaÅŸÄ±k 6 bin suÃ§lu tutuklandÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Operasyonlar sÄ±rasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da silahÄ±n da ele geÃ§irildiÄŸini kaydeden Bunyoni, Ã¼lkede gÃ¼venlik durumunun daha iyi olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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