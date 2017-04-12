10:31, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ahmedinejad yeniden CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±





Ahmedinejad daha Ã¶nce destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Bekayi ile cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, yeniden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu. Ä°ran'Ä±n dini lideri Ali Hamaney, daha Ã¶nce Ahmedinejad'Ä±n aday olmamasÄ±nÄ± tavsiye etmiÅŸti. Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak. GeÃ§tiÄŸimiz EylÃ¼l ayÄ±nda Ahmedinejad'Ä±n aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ilk kez gÃ¼ndeme gelmiÅŸ, Tahran'daki bir programda konuÅŸan Hamaney, Ahmedinejad'a seÃ§imlere katÄ±lma izni vermediÄŸine iliÅŸkin basÄ±nda yer alan iddialarÄ± deÄŸerlendirmiÅŸti. Ä°sim vermeden, eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n makamÄ±na gelerek kendisiyle konu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Hamaney, "Ben de o kiÅŸinin ve Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak katÄ±lmamalarÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Hatta 'KatÄ±lmayÄ±n.' demedim, 'KatÄ±lmanÄ±zÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.' dedim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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