Ahmedinejad yeniden CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, yeniden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu.
Ä°ran'Ä±n dini lideri Ali Hamaney, daha Ã¶nce Ahmedinejad'Ä±n aday olmamasÄ±nÄ± tavsiye etmiÅŸti.
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.
GeÃ§tiÄŸimiz EylÃ¼l ayÄ±nda Ahmedinejad'Ä±n aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ilk kez gÃ¼ndeme gelmiÅŸ, Tahran'daki bir programda konuÅŸan Hamaney, Ahmedinejad'a seÃ§imlere katÄ±lma izni vermediÄŸine iliÅŸkin basÄ±nda yer alan iddialarÄ± deÄŸerlendirmiÅŸti.
Ä°sim vermeden, eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n makamÄ±na gelerek kendisiyle konu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Hamaney, "Ben de o kiÅŸinin ve Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak katÄ±lmamalarÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Hatta 'KatÄ±lmayÄ±n.' demedim, 'KatÄ±lmanÄ±zÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.' dedim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) sonuÃ§lanan referandum iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddia edildi
Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, "Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±nladÄ±
Ahmedinejad daha Ã¶nce destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Bekayi ile cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu.
Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Esed'i kÄ±narken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alÃ§almamÄ±ÅŸtÄ±" diyen Spicer, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kastÄ±nÄ±n Esed ile Hitler'i kÄ±yaslamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
BM Genel Sekreter Guterres, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de konuÅŸlandÄ±rÄ±lan BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerlerinin geri Ã§ekilmesini teklif etti
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ±nÄ±n askerileÅŸtirilmesi ve Suriyeâ€™deki Rus operasyonlarÄ± yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu bildirildi
Brezilya Federal YÃ¼ksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatÃ¶r ve 42 federal milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kabineden 8 bakan hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± Michel Temer hÃ¼kÃ¼metine aÄŸÄ±r darbe vurdu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ã‡in, Hong Kong yeni BaÅŸ YÃ¶neticisi Lam ve kuracaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti tamamen destekleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, SÃ¼nni gÃ¼Ã§lerden oluÅŸan Ninova MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n kentte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanda gÃ¶revlendirileceÄŸini bildirdi
Taiz ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda bazÄ± noktalarda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
Åžampiyonlar Ligi'nde bu akÅŸam Monaco ile karÅŸÄ±lacak olan Borussia Dortmund'un stada harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama oldu
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Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldÄ±rmasÄ± durumunda bunun cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AB Konseyi, Ä°ran'a insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 1 yÄ±l uzattÄ±