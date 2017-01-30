10:41, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Dolar 1 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL'nin gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'iÂ gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendiÄŸi belirtildi. KÃ¼resel piyasalarda azalan dolar talebine paralel deÄŸer kaybeden dolar/TL, dÃ¼n 3,6970 seviyesine kadar gerilemesinin ardÄ±ndan gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 0,86 azalÄ±ÅŸla 3,6975'ten tamamladÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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