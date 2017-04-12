10:39, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Times: OrtadoÄŸu'nun ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, gazetenin Ã‡arÅŸamba gÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlanan makalede referandumdan 'Evet' sonucu Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Orta DoÄŸu iÃ§in de olumlu bir geliÅŸme olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

"Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde referandumdan 'Evet' sonucu Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n kazanmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki muhalifleri Ã¼zeceÄŸini ama Orta DoÄŸu iÃ§in iyi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BBC'de yer alan haberde, "TÃ¼rkiye'nin kabadayÄ± sultanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan hakkÄ±nda daha fazla endiÅŸelenmeli miyiz?" sorusuyla baÅŸlayan yazÄ±da muhaliflerin, referandumdan 'Evet' Ã§Ä±kmasÄ± durumunda ErdoÄŸan'Ä±n yetkilerini istismar edeceÄŸini ve medyaya yÃ¶nelik baskÄ±larÄ± artÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, 'HayÄ±r' Ã§Ä±kmasÄ± durumunda da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hÃ¢li sonsuza kadar uzatacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.

Boyes yazÄ±sÄ±nda ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"Buna raÄŸmen bugÃ¼n Orta DoÄŸu'nun ihtiyacÄ± olan ÅŸeyin anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde hareket eden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'dÄ±r.

"ErdoÄŸan hiÃ§bir zaman AB'nin veya TÃ¼rkiye'nin ÅŸehirli liberallerinin seveceÄŸi tÃ¼rden bir demokrat olmayacak. Ama Singapur'u bir nesil iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¼nyadan birinci dÃ¼nyaya taÅŸÄ±mayÄ± baÅŸaran Lee Kuan Yew gibi bir otokrat olabilir."

"ErdoÄŸan 1.0, Arap BaharÄ±'nda Ã¼lkelere Ã¶rnek gÃ¶sterilen bir modelin lideriydi.

ErdoÄŸan 2.0 ise derin devlet korkusu ve Suriye'deki geliÅŸmeler nedeniyle kimseye gÃ¼venmeyen bir otokrata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

ErdoÄŸan 3.0 "TÃ¼rkiye'deki arkadaÅŸlarÄ±m saflÄ±ÄŸÄ±mla dalga geÃ§se de Pazar gÃ¼nkÃ¼ referandumu kazanmasÄ± durumunda ErdoÄŸan 3.0'Ä± gÃ¶rebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

"Esad rejiminin son yÄ±llarÄ±nda gÃ¶revde olan ve sÃ¼rekli arkasÄ±nÄ± kollamak zorunda olmayan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rk lideri, tam da ihtiyaÃ§ duyulan ÅŸey. Vladimir Putin'in Åžam'daki gÃ¼cÃ¼ azalÄ±rken, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesel otoritesi yalnÄ±zca artabilir.

"Kendisine daha Ã§ok gÃ¼venen bir TÃ¼rk lideri, iÃ§erdeki muhaliflerinin de yalnÄ±zca farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in terÃ¶rist olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenebilir.

"EÄŸer BatÄ±, ErdoÄŸan'Ä± rehabilite etmek istiyorsa hem BatÄ±'nÄ±n hem de Rusya'nÄ±n askerliÄŸini yapan KÃ¼rt militanlarla iliÅŸkisi problemini Ã§Ã¶zmek zorunda.

"Suriyeli KÃ¼rtleri nazikÃ§e yÃ¼zÃ¼stÃ¼ bÄ±rakmamÄ±z lazÄ±m: BaÄŸÄ±msÄ±z bir KÃ¼rdistan kurmalarÄ±na izin verilmeyecek."