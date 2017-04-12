10:51, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Brexit referandumuna 'siber mÃ¼dahale' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸik KrallÄ±kÂ parlamentosunun Kamu YÃ¶netimi Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, geÃ§en yÄ±l yapÄ±lanÂ AB referandumuÂ iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklanan birÂ siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi tespitine yer verildi.

SeÃ§menlerin referandumda oy kullanabilmek iÃ§in kayÄ±t olduÄŸu internet sitesi, son baÅŸvuru tarihinden bir gÃ¼n Ã¶nce hizmet dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± David Cameronâ€™Ä±n giriÅŸimiyle kayÄ±t sÃ¼resi uzatÄ±lÄ±rken, hÃ¼kÃ¼met ve SeÃ§im Komisyonu durumu "yoÄŸun ilgiye baÄŸlÄ± bir arÄ±za" olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Parlamentonun Kamu YÃ¶netimi Komisyonunun raporunda, hÃ¼kÃ¼mete, Ã¼lkede gelecekte yapÄ±lacak seÃ§imler ve referandumlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini temin iÃ§in yeni bir Siber GÃ¼venlik Merkezi kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

HÃ¼kÃ¼metin "siber gÃ¼venlik" anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da eleÅŸtirildiÄŸi raporda, "ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±k siber gÃ¼venliÄŸi Ã§oÄŸunlukla teknik bir konu olarak ve bilgisayar ÅŸebekeleri temelinde anlÄ±yor. Halbuki Rusya ve Ã‡in, kitle psikolojisi anlayÄ±ÅŸÄ±na ve bireylerin manipÃ¼lasyonuna dayalÄ± biliÅŸsel bir yaklaÅŸÄ±m olarak kullanÄ±yor." ifadeleri yer aldÄ±.

CAMERON HÃœKÃœMETÄ°NE ELEÅžTÄ°RÄ°

Raporda, AB referandumuna iliÅŸkin geriye dÃ¶nÃ¼k deÄŸerlendirmelere de yer verildi. Cameron hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkeyi, sonuÃ§larÄ±nÄ± hayata geÃ§irmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± bir referanduma gÃ¶tÃ¼rmekle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± raporda, bundan sonraki hÃ¼kÃ¼metlerin tartÄ±ÅŸmalÄ± konularda referandum kararÄ± almadan Ã¶nce dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.