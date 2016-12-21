11:03, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi baÅŸladÄ±





Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Trafik sigortasÄ± priminde ortalama yÃ¼zde 20 indirim meydana getiren yeni dÃ¼zenleme ile Ä°stanbulâ€™da iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 470, kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 2 bin 137 lira tavan geldi. TÃ¼rkiye genelinde tavan 444 lira. Uygulama bugÃ¼n baÅŸladÄ± Uzun sÃ¼redir beklenen trafik sigortasÄ±nda tavan fiyatlar kesinleÅŸti. Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re TÃ¼rkiye genelinde baz olarak kabul edilen Ä°zmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri iÃ§in tavan fiyat iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerde (otomobilde) 444 lira oldu.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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