11:08, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Filipinler'de orta ÅŸiddette deprem





Filipinler'de 5,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), Mindanao AdasÄ±'nÄ±n gÃ¼neyindeki depremin 8,3 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Filipinler Volkanbilim ve Sismoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ise komÅŸu Bukidnon ve Misamis eyaletlerinde de hissedilen depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 6 olarak duyurdu. Can kaybÄ±na yol aÃ§mayan depremde birkaÃ§ kiÅŸi hafif yaralandÄ±, 30 ev, iki cami, bazÄ± iÅŸ yerleri ve bir okul hasar gÃ¶rdÃ¼. Halk arasÄ±nda paniÄŸe yol aÃ§an depremde evleri hasar gÃ¶renler bir tahliye merkezine yerleÅŸtirildi. Filipinler, ''Pasifik ateÅŸ Ã§emberi'' deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alÄ±yor.

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