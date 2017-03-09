11:12, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Askeri bÃ¶lgeye giren 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±



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Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis'te birinci derece askeri yasak bÃ¶lgeye giren yabancÄ± uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±. Merkeze baÄŸlÄ± Ä°nanlÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki birinci derece askeri yasak bÃ¶lgede devriye gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Suriye'den TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tikleri belirlenen bir grubu fark etti. Gruba mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Kimlik kontrolÃ¼nde yabancÄ± uyruklu olduklarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼zerinde ve Ã§antalarÄ±nda yapÄ±lan aramada, bir canlÄ± bomba yeleÄŸi ile 8 el bombasÄ± ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edildi. DEAÅž mensubu olduÄŸu deÄŸerlendirilen 20 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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