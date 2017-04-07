11:29, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Putin'den UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvurma uyarÄ±sÄ±





Putin, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve Rusya'nÄ±n bunun iÃ§in UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Rusya'nÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kremlin SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Putin dÃ¼n Rusya'yÄ± ziyaret eden Ä°talya Devlet BaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella'yla bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve Rusya'nÄ±n bunun iÃ§in UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Putin ayrÄ±ca, ABD'nin Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n gÃ¼ney banliyÃ¶sÃ¼nde Rusya'ya yÃ¶nelik bir provokasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸuna iliÅŸkin bilgi edindiklerini sÃ¶yledi. Rus lider, Ã¼lkesi ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde olumlu geliÅŸmeler yaÅŸanmasÄ±nÄ± sabÄ±rla beklediklerine iÅŸaret etti. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 6 Nisan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k vermek amacÄ±yla, ABD Ordusu'nun Ã¼lkedeki bir hava Ã¼ssÃ¼ne operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirilmiÅŸti.

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