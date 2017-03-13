DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:44, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

"DÃ¼nya Suriye'deki katliamlarÄ± durduracak gÃ¼Ã§ kullanmalÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Esed rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, herkesin canÄ±nÄ± acÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Burada dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ±na hitap etmek gerektiÄŸini belirten Ã‡elik, "Daha Ã¶nce bu meseleler ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, 'Esed hava kuvvetlerini kullanÄ±rsa bu kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir' dediler. Hava kuvvetlerini kullandÄ±, kimse mÃ¼dahale etmedi. ArkasÄ±ndan 'kimyasal silah kullanÄ±rsa kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir' denildi. Esed kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi yine ihlal etti, yine kimse mÃ¼dahale etmedi." diye konuÅŸtu.

"ACITAN BÄ°R TABLO"

Astana ve Viyana sÃ¼reÃ§lerinde bazÄ± Ã¼lkelerden, "Esed'in deÄŸiÅŸmesi artÄ±k Ã¶nceliÄŸimiz deÄŸil" veya Esed'in kalmasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k yakar ÅŸekilde, "Esed'in pozisyonuna Suriye halkÄ± karar verir" gibisinden muÄŸlak ve meseleyi geÃ§iÅŸtirir cÃ¼mleler kurulduÄŸunu anlatan Ã‡elik, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Esed'in bu aÅŸamada bÃ¼tÃ¼n bunlardan cesaret alarak yeni bir kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± ve bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ini acÄ±tan bir tablo ortaya Ã§Ä±kardÄ±. BazÄ±larÄ±, 'BazÄ± Ã¼lkeler artÄ±k Esed'in kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde veya Esed'in gitmesinin bir Ã¶ncelik olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir aÃ§Ä±klama yaparken, Esed niye bÃ¶yle mantÄ±ksÄ±z bir saldÄ±rÄ±yÄ± yapsÄ±n?' diyorlar. Zaten Esed'de mantÄ±k aramak, Esed gibi ÅŸimdiye kadar halkÄ±nÄ± katleden bir katliam rejiminin patronunda mantÄ±k aramak, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na ahlaki ve siyasi bir sorundur. Åžimdi gelinen nokta nedir? CÃ¼retkar ÅŸekilde bunu kullanÄ±yor, bu kimyasal silahlarÄ±. Peki kimyasal silahlar kullanmadÄ±ÄŸÄ± zaman ne yapÄ±yor? Bu sefer normal bombalarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Yani kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶sterilen infial, aynÄ± katliamÄ± normal bombalarla, normal metotlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi zaman niye gÃ¶sterilmiyor? Kimyasal silahlarla bu kadar insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman verilen tepki Ã§ok daha fazla insanÄ±, Ã§ok daha vahÅŸi yÃ¶ntemlerle ve normal bombalarla, normal silahlarla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman niye verilmiyor?"

"KOSKOCA KADÄ°M BÄ°R HALK ORADA KAYBOLUYOR"

Bakan Ã‡elik, Esed rejiminin yaptÄ±ÄŸÄ± katliamlarÄ±n yÃ¶ntemine deÄŸil, katliamÄ±n kendisine tepki verilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "BurasÄ± artÄ±k dÃ¼nya dÃ¼zeninin test edildiÄŸi bir yer. Bir dÃ¼nya dÃ¼zeninden, uluslararasÄ± hukuktan, insanlÄ±k vicdanÄ±ndan bahsedeceksek, bu duruma bir Ã§are bulunmasÄ± gerekiyor. BÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerin vekalet savaÅŸÄ±yla buradaki durumun artÄ±k yÃ¶netilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Koskoca kadim bir halk orada kayboluyor, bir devlet yok oluyor, bÃ¼tÃ¼n bir alt yapÄ±sÄ± yok oluyor ve olan Suriye halkÄ±na oluyor. Meselenin, katliamÄ±n yÃ¶ntemine deÄŸil, katliamÄ±n kendisine tepki vermek ÅŸeklinde konumlandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

KatliamlarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n adÄ±m atmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–mer Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m. Åžimdiye kadar hep siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden bahsettik fakat Esed'in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reÃ§lerini nasÄ±l tÄ±kadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n canlÄ± olduÄŸu zamanlara Esed'in verdiÄŸi cevap kimyasal silahlar oluyor. Tabii ki siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olmalÄ±, esas olan siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. Esed siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n gÃ¼Ã§leneceÄŸi bir ortama da mÃ¼saade etmiyor. Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m belli bir aÅŸamaya geldiÄŸi zaman Esed buna bir katliamla veya bir kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla cevap veriyor. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶nce Esed'in bu kimyasal silah veya normal silahlarla insan Ã¶ldÃ¼rme ÅŸeklindeki katliam siyasetine son verilmesi gerekir. Aksi takdirde siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m hiÃ§bir ÅŸekilde hayata geÃ§meyecek."Â

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