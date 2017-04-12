YÄ±ldÄ±rÄ±m: Darbe giriÅŸiminin cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼

BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'de sivil toplum buluÅŸmasÄ± programÄ±nda konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlara iliÅŸkin, "O gÃ¼n diyorum ki arkadaÅŸ insanlarÄ±n Ã¼zerine bomba yaÄŸdÄ±rÄ±yor ÅŸu uÃ§aklar, uÃ§ak kaldÄ±rÄ±n, bunlarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rÄ±n. Ne dese beÄŸenirsiniz, 'Efendim yazÄ±lÄ± emir gerekir'. Ben sana sabah yazÄ±lÄ± izini gÃ¶steririm dedim. Åžimdi yazÄ±lÄ± izin orada, bol bol hatÄ±rasÄ±nÄ± yazsÄ±n. Bu da bize bir ÅŸey gÃ¶steriyor; bu sistemin arÄ±zasÄ± var. Ben torunuma cevap veremedim. Bana diyor ki 'dede bunlar bizim askerimiz deÄŸil mi', evet. 'Niye bizim insanlarÄ±n Ã¼zerine bomba atÄ±yorlar.', 11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk sÃ¶ylÃ¼yor bunu. Ne diyeceksiniz sÃ¶yleyin bana. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." ifadelerini kullandÄ±.
"Bu yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler bÃ¼tÃ¼n partiler iÃ§in geÃ§erlidir, 'AK Partiâ€™ye yarar' diye yazmÄ±yor parantez iÃ§inde. Eminim ki Ã§alÄ±ÅŸan, Ã§abalayan, milletin gÃ¶nlÃ¼ne giren herkes iÃ§in iktidar yolu aÃ§Ä±lÄ±yor." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiyeâ€™yi kucaklayan herkes iÃ§in iktidar yolu aÃ§Ä±lÄ±yor ama 'ben bÃ¶lÃ¼cÃ¼yÃ¼m, bÃ¶lge partisi olacaÄŸÄ±m, ben filanca etnik grubun, filanca dini grubun iktidarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum' diyene iktidarÄ±n yolu kapanÄ±yor. BÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yolu kapanÄ±yor, birliÄŸin, beraberliÄŸin yolu aÃ§Ä±lÄ±yor, sistem bu. Bunun memleket iÃ§in ne zararÄ± var?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"VerdiÄŸiniz kararÄ±n baÅŸÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼stÃ¼nde yeri var, ister olumlu ister olumsuz. Bizden ÅŸunu beklemeyin. â€˜Efendim hayÄ±r Ã§Ä±karsa Ä°zmirâ€™den dÃ¼ÅŸmanÄ± denize dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi sevineceÄŸizâ€™. Bu laflar bize yakÄ±ÅŸmaz. Bunu biz sÃ¶ylemeyiz, sÃ¶yleyeni de ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Bunu sÃ¶yleyenler daha da ileri gittiler. â€˜Evet Ã§Ä±karsa nasÄ±l Yunanâ€™Ä± denize dÃ¶ktÃ¼k, sizi de dÃ¶keceÄŸizâ€™. Biz evet Ã§Ä±karsa onlarÄ± da Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±z yanaklarÄ±ndan Ã¶peceÄŸiz. Bizim iÅŸimiz sevgi, nefret deÄŸil, bize nefret yakÄ±ÅŸmaz. Ä°nancÄ±mÄ±za, bu millete nefret duygularÄ± yakÄ±ÅŸmaz."Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
EskiÅŸehir merkezli 13 ilde, FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸiden 19'u tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±