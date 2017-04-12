11:46, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Darbe giriÅŸiminin cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'de sivil toplum buluÅŸmasÄ± programÄ±nda konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlara iliÅŸkin, "O gÃ¼n diyorum ki arkadaÅŸ insanlarÄ±n Ã¼zerine bomba yaÄŸdÄ±rÄ±yor ÅŸu uÃ§aklar, uÃ§ak kaldÄ±rÄ±n, bunlarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rÄ±n. Ne dese beÄŸenirsiniz, 'Efendim yazÄ±lÄ± emir gerekir'. Ben sana sabah yazÄ±lÄ± izini gÃ¶steririm dedim. Åžimdi yazÄ±lÄ± izin orada, bol bol hatÄ±rasÄ±nÄ± yazsÄ±n. Bu da bize bir ÅŸey gÃ¶steriyor; bu sistemin arÄ±zasÄ± var. Ben torunuma cevap veremedim. Bana diyor ki 'dede bunlar bizim askerimiz deÄŸil mi', evet. 'Niye bizim insanlarÄ±n Ã¼zerine bomba atÄ±yorlar.', 11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk sÃ¶ylÃ¼yor bunu. Ne diyeceksiniz sÃ¶yleyin bana. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'YÄ° KUCAKLAYAN HERKES Ä°Ã‡Ä°N Ä°KTÄ°DAR YOLU AÃ‡ILIYOR"

"Bu yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler bÃ¼tÃ¼n partiler iÃ§in geÃ§erlidir, 'AK Partiâ€™ye yarar' diye yazmÄ±yor parantez iÃ§inde. Eminim ki Ã§alÄ±ÅŸan, Ã§abalayan, milletin gÃ¶nlÃ¼ne giren herkes iÃ§in iktidar yolu aÃ§Ä±lÄ±yor." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiyeâ€™yi kucaklayan herkes iÃ§in iktidar yolu aÃ§Ä±lÄ±yor ama 'ben bÃ¶lÃ¼cÃ¼yÃ¼m, bÃ¶lge partisi olacaÄŸÄ±m, ben filanca etnik grubun, filanca dini grubun iktidarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum' diyene iktidarÄ±n yolu kapanÄ±yor. BÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yolu kapanÄ±yor, birliÄŸin, beraberliÄŸin yolu aÃ§Ä±lÄ±yor, sistem bu. Bunun memleket iÃ§in ne zararÄ± var?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BU MÄ°LLETE NEFRET DUYGULARI YAKIÅžMAZ"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"VerdiÄŸiniz kararÄ±n baÅŸÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼stÃ¼nde yeri var, ister olumlu ister olumsuz. Bizden ÅŸunu beklemeyin. â€˜Efendim hayÄ±r Ã§Ä±karsa Ä°zmirâ€™den dÃ¼ÅŸmanÄ± denize dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi sevineceÄŸizâ€™. Bu laflar bize yakÄ±ÅŸmaz. Bunu biz sÃ¶ylemeyiz, sÃ¶yleyeni de ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Bunu sÃ¶yleyenler daha da ileri gittiler. â€˜Evet Ã§Ä±karsa nasÄ±l Yunanâ€™Ä± denize dÃ¶ktÃ¼k, sizi de dÃ¶keceÄŸizâ€™. Biz evet Ã§Ä±karsa onlarÄ± da Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±z yanaklarÄ±ndan Ã¶peceÄŸiz. Bizim iÅŸimiz sevgi, nefret deÄŸil, bize nefret yakÄ±ÅŸmaz. Ä°nancÄ±mÄ±za, bu millete nefret duygularÄ± yakÄ±ÅŸmaz."Â