Bulgaristan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan'Ä±n baÅŸkenti Sofya'da Ã‡in'in Bir KuÅŸak-Bir Yol (Ä°pek yolu Ekonomi KuÅŸaÄŸÄ±)Â projesine katÄ±lÄ±mÄ± desteklemeyi amaÃ§layan ulusal dernek kuruldu.
Bir KuÅŸak-Bir Yol DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ProfesÃ¶r Zahari Zahariev kuruluÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, derneÄŸin kurulmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu dile getirdi. Zahariev, "Dernek, Bulgaristan'Ä±n Ã¶teden beri Ã‡in'le olan iliÅŸkileri dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki bir Ã¶ncelik olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bir gÃ¶stergesi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ã‡in'in Bulgaristan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Zhang Haizhou ise, Orta ve DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinin "Bir KuÅŸak-Bir Yol" planÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli iÅŸbirliÄŸi taraflarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirtti.
Zhang ayrÄ±ca, "Bir KuÅŸak-Bir Yol" UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Zirvesi'nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay Ã‡in'in baÅŸkenti Beijing'de yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Bulgaristan'daki bu derneÄŸin tam zamanÄ±nda kurulduÄŸunu ifade etti.
Bulgaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Asya-Pasifik Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Angel Orbetsov, yeni kurulan bu derneÄŸin Bulgaristan ve Ã‡in arasÄ±ndaki iliÅŸkileri geliÅŸtiren bir platfom haline gelerek, Bulgaristan hÃ¼kÃ¼meti ile halkÄ±nÄ±n "Bir KuÅŸak-Bir Yol" planÄ±nÄ± daha kolay anlamasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
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Sofya'da Ã‡in'in Bir KuÅŸak-Bir Yol (Ä°pek yolu Ekonomi KuÅŸaÄŸÄ±) projesine katÄ±lÄ±mÄ± desteklemeyi amaÃ§layan ulusal dernek kuruldu
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