GÃ¼ncelleme: 11:51, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'ninÂ Ã‡ukurcaÂ ilÃ§esindeÂ 3 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼n gece Ã‡ukurca ilÃ§esinin Ã‡aÄŸlayan YaÄŸlÄ±su dere yataÄŸÄ±ndan sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ±, 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Han Tepe Ãœs BÃ¶lgesi'ndeki askerlerce gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ sistemiyle tespit edildi. PKK'lÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirilen tank atÄ±ÅŸÄ±yla etkisiz hale getirildi. BÃ¶lgede PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyon sÃ¼rÃ¼yor.

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