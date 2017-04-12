GÃ¼ncelleme: 12:08, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡ocuklarÄ± ellerinden alÄ±nan ailelerden BrÃ¼ksel'de gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman GenÃ§lik Dairesinin (Jugendamt) aldÄ±ÄŸÄ±Â Ã§ocuklar veÂ ailelerine destek amacÄ±yla kurulanÂ Umut YÄ±ldÄ±zÄ± DerneÄŸinin dÃ¼zenlediÄŸiÂ gÃ¶steriÂ kapsamÄ±nda, BrÃ¼ksel'deÂ AB Komisyonu ileÂ AB KonseyiÂ binalarÄ± arasÄ±ndaki Schuman MeydanÄ±'naÂ Ã§adÄ±rÂ kuruldu.

GÃ¶steriye dernek yÃ¶neticilerinin yanÄ± sÄ±ra dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ±n su toplamasÄ±nÄ±n geÃ§ fark edildiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu birden ellerinden alÄ±nan Dahlhoff ailesi de katÄ±ldÄ±.

3 ayrÄ±Â koruyucu aileye verilen ve en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ 1,5 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuklarÄ±n aile tarafÄ±ndan ancak iki haftada bir gÃ¶rÃ¼lmesine mÃ¼saade ediliyor. Aile, kardeÅŸlerin bÃ¶ylece bizzat devlet eliyle birbirlerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

"BU KABUS BÄ°TSÄ°N, Ã‡OCUKLARIMIZ GERÄ° GELSÄ°N"

Polislerin geÃ§en sene eve gelip Ã§ocuklarÄ± zorla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan anne AyÅŸe Dahlhoff, "ÃœÃ§ polis benim kolumu tuttu, kolumu Ã§evirdiler ve Ã§ocuklarÄ±mÄ± alÄ±p gittiler." dedi. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± geri isteyen, onlardan vazgeÃ§mediÄŸini sÃ¶yleyen anne, "Neden anneme vermediler? NiÃ§in vermiyorlar, neden korkuyorlar?" dedi.

Baba Patrick Dahlhoff ise, aileye yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n anlatÄ±lacak gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu kabus bitsin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z geri gelsin. GerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

"BU SAVAÅžTAN USANMAYACAÄžIM"

Anneanne Zeynep Ã–zsarÄ±oÄŸlu, Ã§ocuklarÄ± almak iÃ§in verdiÄŸi savaÅŸtan usanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve usanmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Ã‡ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum durumlarÄ±na. Annelerinin ve babalarÄ±nÄ±n durumlarÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. Anne ve baba Ã§ocuklarÄ±n durumlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerinde yanlarÄ±nda destek vermek iÃ§in yanlarÄ±nda olmam gerekiyor. Mutlaka teselli etmek zorundayÄ±m." ifadelerini kullandÄ±. Anneanne, kendilerini gÃ¶rdÃ¼kleri zaman ayrÄ±lmak istemediÄŸini anlattÄ±.

"SADECE TÃœRK Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L"

Umut YÄ±ldÄ±zÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Kamil Altay ise, ailelerinden ayrÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±na dikkat Ã§ekmek iÃ§in bÃ¶yle bir eylem yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Sadece TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklar deÄŸil. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, NorveÃ§ vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra yakÄ±n akrabalarÄ±na verilmelerini istiyoruz. Bu anneanne, babaanne, amca, hala ve teyze de olabilir." dedi.

Bunun Ã¶zellikle gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu anlatan Altay, "Bu Ã§ocuklarÄ±n anadil ve kÃ¼ltÃ¼rlerini yakÄ±n akrabalarÄ± yanÄ±nda muhafaza edeceÄŸimizi biliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Ailelerinden alÄ±nÄ±p GenÃ§lik Merkezilerine verilen Ã§ocuklarÄ±n ilk kez buralarda alkolle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Altay, bu Ã§ocuklarÄ±n sonradan suÃ§ iÅŸlemeye yÃ¶neldiÄŸini ifade etti.

HER SENE ONBÄ°NLERCE Ã‡OCUÄžU AÄ°LELERÄ°NDEN KOPARIYOR

Jugendamt her yÄ±l artan oranda on binlerce Ã§ocuÄŸu ailelerinden koparÄ±yor. Verilere gÃ¶re, 2014'te 48 bin 59, 2015'te 77 bin 645 Ã§ocuk ailelerinden alÄ±ndÄ±. Bu sayÄ±, 2005 yÄ±lÄ±nda 25 bin 664 idi.

Ã–zellikle gÃ¶Ã§men kÃ¶kenliler, bu ÅŸekilde Ã§ocuklarÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak asimile edildiklerini savunuyor.