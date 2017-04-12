Ã‡ocuklarÄ± ellerinden alÄ±nan ailelerden BrÃ¼ksel'de gÃ¶steri

Alman GenÃ§lik Dairesinin (Jugendamt) aldÄ±ÄŸÄ±Â Ã§ocuklar veÂ ailelerine destek amacÄ±yla kurulanÂ Umut YÄ±ldÄ±zÄ± DerneÄŸinin dÃ¼zenlediÄŸiÂ gÃ¶steriÂ kapsamÄ±nda, BrÃ¼ksel'deÂ AB Komisyonu ileÂ AB KonseyiÂ binalarÄ± arasÄ±ndaki Schuman MeydanÄ±'naÂ Ã§adÄ±rÂ kuruldu.
GÃ¶steriye dernek yÃ¶neticilerinin yanÄ± sÄ±ra dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ±n su toplamasÄ±nÄ±n geÃ§ fark edildiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu birden ellerinden alÄ±nan Dahlhoff ailesi de katÄ±ldÄ±.
3 ayrÄ±Â koruyucu aileye verilen ve en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ 1,5 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuklarÄ±n aile tarafÄ±ndan ancak iki haftada bir gÃ¶rÃ¼lmesine mÃ¼saade ediliyor. Aile, kardeÅŸlerin bÃ¶ylece bizzat devlet eliyle birbirlerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
Polislerin geÃ§en sene eve gelip Ã§ocuklarÄ± zorla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan anne AyÅŸe Dahlhoff, "ÃœÃ§ polis benim kolumu tuttu, kolumu Ã§evirdiler ve Ã§ocuklarÄ±mÄ± alÄ±p gittiler." dedi. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± geri isteyen, onlardan vazgeÃ§mediÄŸini sÃ¶yleyen anne, "Neden anneme vermediler? NiÃ§in vermiyorlar, neden korkuyorlar?" dedi.
Baba Patrick Dahlhoff ise, aileye yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n anlatÄ±lacak gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu kabus bitsin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z geri gelsin. GerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.
Anneanne Zeynep Ã–zsarÄ±oÄŸlu, Ã§ocuklarÄ± almak iÃ§in verdiÄŸi savaÅŸtan usanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve usanmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Ã‡ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum durumlarÄ±na. Annelerinin ve babalarÄ±nÄ±n durumlarÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. Anne ve baba Ã§ocuklarÄ±n durumlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerinde yanlarÄ±nda destek vermek iÃ§in yanlarÄ±nda olmam gerekiyor. Mutlaka teselli etmek zorundayÄ±m." ifadelerini kullandÄ±. Anneanne, kendilerini gÃ¶rdÃ¼kleri zaman ayrÄ±lmak istemediÄŸini anlattÄ±.
Umut YÄ±ldÄ±zÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Kamil Altay ise, ailelerinden ayrÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±na dikkat Ã§ekmek iÃ§in bÃ¶yle bir eylem yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Sadece TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklar deÄŸil. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, NorveÃ§ vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra yakÄ±n akrabalarÄ±na verilmelerini istiyoruz. Bu anneanne, babaanne, amca, hala ve teyze de olabilir." dedi.
Bunun Ã¶zellikle gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu anlatan Altay, "Bu Ã§ocuklarÄ±n anadil ve kÃ¼ltÃ¼rlerini yakÄ±n akrabalarÄ± yanÄ±nda muhafaza edeceÄŸimizi biliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Ailelerinden alÄ±nÄ±p GenÃ§lik Merkezilerine verilen Ã§ocuklarÄ±n ilk kez buralarda alkolle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Altay, bu Ã§ocuklarÄ±n sonradan suÃ§ iÅŸlemeye yÃ¶neldiÄŸini ifade etti.
Jugendamt her yÄ±l artan oranda on binlerce Ã§ocuÄŸu ailelerinden koparÄ±yor. Verilere gÃ¶re, 2014'te 48 bin 59, 2015'te 77 bin 645 Ã§ocuk ailelerinden alÄ±ndÄ±. Bu sayÄ±, 2005 yÄ±lÄ±nda 25 bin 664 idi.
Ã–zellikle gÃ¶Ã§men kÃ¶kenliler, bu ÅŸekilde Ã§ocuklarÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak asimile edildiklerini savunuyor.
Ã‡inâ€™in kuzeydoÄŸusundaki Heylongciang eyaletinde Rusya'dan kaÃ§ak getirilen 1 ton mamut diÅŸi bulundu
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Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en ÅŸiddetli insani kriz iÃ§in BM'den uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
UNICEF, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Ã§ocuk yaÅŸtaki intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, "Washigton'un hem ikili hem de uluslararasÄ± iliÅŸkilerde dile getirdiÄŸi Ã§eliÅŸkili fikirler dikkate alÄ±rsak ABD'ye birÃ§ok sorumuzun olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz " dedi
HURMA Ulusal KoordinatÃ¶rÃ¼ Isiak, "(FETÃ–'nÃ¼n) Ailelerden zorla para almak iÃ§in Ã¶ÄŸrencileri organize ve teÅŸvik ettiÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±k. Bu okullarda Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok Ã¶ÄŸretmen TÃ¼rkiye ve Nijerya'nÄ±n standart ve politikalarÄ±na uygun deÄŸildir" dedi
Almanya'nÄ±n anne ve babalarÄ±ndan ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ±n aileleri, BrÃ¼ksel'de Avrupa BirliÄŸi kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda Ã§adÄ±r kurarak gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Sofya'da Ã‡in'in Bir KuÅŸak-Bir Yol (Ä°pek yolu Ekonomi KuÅŸaÄŸÄ±) projesine katÄ±lÄ±mÄ± desteklemeyi amaÃ§layan ulusal dernek kuruldu
Putin, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve Rusya'nÄ±n bunun iÃ§in UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) sonuÃ§lanan referandum iÃ§in seÃ§men kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± internet sitesinin siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddia edildi
Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Times'Ä±n yazarÄ± Roger Boyes, "Orta DoÄŸu'nun daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ErdoÄŸan'a ihtiyacÄ± var" baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±nladÄ±
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Burundi GÃ¼venlik BakanÄ± Bunyoni, Ocak ayÄ±ndan bu yana 67 suÃ§ Ã§etesinin Ã§Ã¶kertildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±