12:13, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

NijeryalÄ± STK'lardan FETÃ– uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya merkezli Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme GÃ¼ndemi (HURMA), FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) karÅŸÄ± Abuja yÃ¶netimini uyardÄ±.

HURMA, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ GiriÅŸimi Merkeziyle (CGPI) yaptÄ±ÄŸÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, Nijerya yÃ¶netimine, FETÃ–'nÃ¼n dÃ¼ÅŸmanca faaliyetlerine karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

AÃ§Ä±klamayÄ± okuyan, HURMA Ulusal KoordinatÃ¶rÃ¼ Buna Olaitan Isiak, FETÃ–'nÃ¼n Nijerya'da "TÃ¼rk okullarÄ±" adÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Isiak, Nijerya'da FETÃ–'ye ait, "Nigeria Turkish International Colleges"in adÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'deki 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± "Tulip International College" olarak deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirtti. Isiak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"(FETÃ–'nÃ¼n), ailelerden zorla para almak iÃ§in Ã¶ÄŸrencileri organize ve teÅŸvik ettiÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±k. Bu okullarda Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok Ã¶ÄŸretmen TÃ¼rkiye ve Nijerya'nÄ±n standart ve politikalarÄ±na uygun deÄŸildir. Okullarda istihdam edilen yerel Ã¶ÄŸretmenler istismar ediliyor ve aldatÄ±lÄ±yor. FETÃ–'ye ait okullarda lezbiyenlik ve homoseksÃ¼ellik de yaygÄ±n ancak bu durum Nijerya halkÄ±ndan gizleniyor."

DARBEYE DESTEK Ä°Ã‡Ä°N 2 MÄ°LYON DOLARLIK PARA TRANSFERÄ°

CGPI adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Yekeen Ayinde de FETÃ–'nÃ¼n Nijerya'dan 2 milyon dolarÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine destek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'deki darbecilere gÃ¶nderdiÄŸini ifade etti.

Ayinde, "(FETÃ–), Nijerya'yÄ±, TÃ¼rkiye'deki seÃ§ilmiÅŸ meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± darbeyi planlamak ve koordine etmek iÃ§in bir Ã¼s olarak kullanÄ±yor. Nijerya tarihinde hiÃ§bir grup bÃ¶yle aÃ§Ä±kÃ§a ve cesurca bizim topraklarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak baÅŸka bir hÃ¼kÃ¼meti yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ ve TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metiyle diplomatik krize neden olabilecek faaliyetlerde bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r. Nijerya yÃ¶netimi, (FETÃ–'nÃ¼n) Nijerya'da oluÅŸturduÄŸu tehlikelerden halkÄ±nÄ± korumakla sorumludur. Federal yÃ¶netim acil olarak (FETÃ–'nÃ¼n) faaliyetlerine karÅŸÄ± soruÅŸturma aÃ§malÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Ayinde, Nijerya'daki FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± okullarÄ±n tamamÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye devletine devredilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.