12:33, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Lavrov: ABD'ye bir Ã§ok sorumuz var





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, "Washigton'un hem ikili hem de uluslararasÄ± iliÅŸkilerde dile getirdiÄŸi Ã§eliÅŸkili fikirler dikkate alÄ±rsak ABD'ye birÃ§ok sorumuzun olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz " dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Washigton'un hem ikili hem de uluslararasÄ± iliÅŸkilerde dile getirdiÄŸi Ã§eliÅŸkili fikirler dikkate alÄ±rsak ABD'ye birÃ§ok sorumuzun olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz " dedi.

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