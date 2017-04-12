Güncelleme: 03:28, 13 Nisan 2017 Perşembe

Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki en önemli Osmanlı eserlerinden Harabati Baba Tekkesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilecek.

TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki, Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ile iyi niyet protokolü imzalayarak, tekkenin restorasyonunun gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata vardıklarını söyledi.

TİKA'nın, 2005 yılından bugüne kadar Makedonya'da birçok alanda projeler gerçekleştirdiğini aktaran Tiryaki, destek projelerinin yanı sıra ata yadigarı eserlerin yeniden ayağa kaldırılması konusunda da onarım çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Tiryaki, Makedonya'daki en önemli tarihi eserlerden olan Harabati Baba Tekkesi'nin durumu hakkında bilgi vererek, bu eserin 2003 yılından beri Makedonya İslam Birliği ile Bektaşi Merkezi arasındaki mülk anlaşmazlığı nedeniyle davalık olduğunu belirtti.

İki kurum arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, ihtiyaç olmasına rağmen onarım çalışmalarının başlatılamadığını dile getiren Tiryaki, başbakanlığı döneminde, 2011 yılında tekkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekkenin restorasyonu için talimat verdiğini anlattı.

Tiryaki, o tarihten itibaren Makedonya İslam Birliği ile Bektaşi Merkezi arasındaki davanın takip edilerek, sonuçlanmasının beklendiğini söyleyerek, geçen hafta itibarıyla davanın Makedonya İslam Birliği lehine sonuçlanarak, anlaşmazlığın ortadan kalktığını ifade etti.

RESTORASYON PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Davanın sonuçlanmasıyla Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ile görüştüklerini aktaran Tiryaki, görüşme sonucunda iki kurum arasında bir iyi niyet protokolü imzalayarak, bu eserin TİKA tarafından restore edilmesine ilişkin mutabakata vardıklarını belirtti.

Tiryaki, restorasyon projesi için çalışmalara başladıklarına dikkati çekerek, "Projemiz tamamlandıktan sonra Makedonya'nın ilgili kurumlarından da onayları alınarak restorasyon çalışmaları başlayacak. En kısa sürede, Harabati Baba Tekkesi TİKA'nın restorasyonu ile başarılı bir şekilde tamamlanarak, Makedonya'ya, Makedonya İslam Birliğine teslim edilecek." dedi.

Tekkenin ülkedeki önemli eserlerden biri olduğunu ve bu yüzden restore edilmesine çok önem verdiklerini dile getiren Tiryaki, TİKA olarak bu eserin restorasyonunu gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

HARABATİ BABA TEKKESİ

Harabati Baba Tekkesi, 1538 yılında Sersem Ali Baba veya Server Ali Baba adlarıyla anılan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekilerinden Mahidevran Sultan'ın ağabeyi tarafından kuruldu.

Server Ali Baba, Hacı Bektaş Dergahı'na yerleşmeden önce devlet kademesinde beylerbeyi rütbesine kadar yükselmiş bir devlet adamıydı.

Tekke adını, Server Ali Baba'nın ölümünden sonra yerine geçen dedelerden Harabati Baba'dan alıyor.

Harabati Baba Tekkesi, çeşitli yapılardan oluşan bir tarikat külliyesidir. 26 bin 700 metre karelik bir alana kurulan külliye, 3 metre yüksekliğinde mazgallı duvarlarla çevrilidir.