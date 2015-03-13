Odatv davasÄ±nda karar bekleniyor

Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya baÅŸka suÃ§tan tutukluAhmet ÅžÄ±k,Â Soner YalÃ§Ä±n KÃ¼Ã§Ã¼k, BarÄ±ÅŸ Pehlivan,Â Nedim Åžener, BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu,Â Hanefi AvcÄ±, Muhammet Sait Ã‡akÄ±r ve CoÅŸkun Musluk katÄ±ldÄ±. SanÄ±klardan DoÄŸan Yurdakul, MÃ¼yesser YÄ±ldÄ±z, MÃ¼mtaz Ä°dil ve Ä°klim Bayraktar duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.
Mahkeme heyeti sanÄ±klara son sÃ¶zlerini sordu.
BaÅŸka suÃ§tan tutuklu Ahmet ÅžÄ±k, sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶zÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu, sÃ¶zleri sÃ¶ylerse hakkÄ±nda yeni bir dava aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Soner YalÃ§Ä±n sÃ¶zlerini 7 yÄ±ldÄ±r sÃ¶ylediÄŸini kaydederek, beraatine karar verilmesini istedi, FETÃ–'den ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirtti.Â
Nedim Åžener ise son sÃ¶zÃ¼nÃ¼n aslÄ±nda ilk duruÅŸmada sÃ¶ylediÄŸi "Hrant iÃ§in adalet iÃ§in" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendisinin bu davayla iliÅŸkilendirilmesinin nedeninin Hrant Dink cinayetindeki sorumlularÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Åžener,"Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m yazdÄ±klarÄ±mla kamuoyunu uyarmaktÄ±. Bu davada yargÄ±lananlarÄ±n yazdÄ±klarÄ± okunsaydÄ± TÃ¼rkiye bu gÃ¼nleri bu denli yaÅŸamazdÄ±, Ã¶nlemler alabilirdi." diye konuÅŸtu.
DuruÅŸma salonunda bulunan diÄŸer sanÄ±klar da beraatlerini istedi. DuruÅŸmaya katÄ±lmayan 4 sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin beraati yÃ¶nÃ¼nde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti duruÅŸmaya, kararÄ± aÃ§Ä±klamak Ã¼zere bir sÃ¼re ara verdi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
EskiÅŸehir merkezli 13 ilde, FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸiden 19'u tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±