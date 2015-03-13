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14:43, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 12:05, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Odatv davasÄ±nda karar bekleniyor
Odatv davasÄ±nda karar bekleniyor

Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya baÅŸka suÃ§tan tutukluAhmet ÅžÄ±k,Â Soner YalÃ§Ä±n KÃ¼Ã§Ã¼k, BarÄ±ÅŸ Pehlivan,Â Nedim Åžener, BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu,Â Hanefi AvcÄ±, Muhammet Sait Ã‡akÄ±r ve CoÅŸkun Musluk katÄ±ldÄ±. SanÄ±klardan DoÄŸan Yurdakul, MÃ¼yesser YÄ±ldÄ±z, MÃ¼mtaz Ä°dil ve Ä°klim Bayraktar duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

Mahkeme heyeti sanÄ±klara son sÃ¶zlerini sordu.

BaÅŸka suÃ§tan tutuklu Ahmet ÅžÄ±k, sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶zÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu, sÃ¶zleri sÃ¶ylerse hakkÄ±nda yeni bir dava aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Soner YalÃ§Ä±n sÃ¶zlerini 7 yÄ±ldÄ±r sÃ¶ylediÄŸini kaydederek, beraatine karar verilmesini istedi, FETÃ–'den ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirtti.Â 

Nedim Åžener ise son sÃ¶zÃ¼nÃ¼n aslÄ±nda ilk duruÅŸmada sÃ¶ylediÄŸi "Hrant iÃ§in adalet iÃ§in" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendisinin bu davayla iliÅŸkilendirilmesinin nedeninin Hrant Dink cinayetindeki sorumlularÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Åžener,"Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m yazdÄ±klarÄ±mla kamuoyunu uyarmaktÄ±. Bu davada yargÄ±lananlarÄ±n yazdÄ±klarÄ± okunsaydÄ± TÃ¼rkiye bu gÃ¼nleri bu denli yaÅŸamazdÄ±, Ã¶nlemler alabilirdi." diye konuÅŸtu.

DuruÅŸma salonunda bulunan diÄŸer sanÄ±klar da beraatlerini istedi. DuruÅŸmaya katÄ±lmayan 4 sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin beraati yÃ¶nÃ¼nde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti duruÅŸmaya, kararÄ± aÃ§Ä±klamak Ã¼zere bir sÃ¼re ara verdi.



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