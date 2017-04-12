Afrika'da 'Ã§ocuk intihar bombacÄ±' sayÄ±sÄ± artÄ±yor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Boko Haram'Ä±nÂ Ã§ocuk yaÅŸtaki intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
UNICEF'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Boko Haram'Ä±n Orta Afrika'da Nijerya, Kamerun, Nijer ve Ã‡ad arasÄ±nda yer alan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesindeki intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ olmasÄ± endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde yÄ±lÄ±n 3 ayÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 27 Ã§ocuk kullanÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde bu sayÄ± 9'du." bilgisi verildi.
UNICEF BatÄ± ve Orta Afrika DirektÃ¶rÃ¼ Marie-Pierre Poirier de "YÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda bÃ¶lgede intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n tamamÄ±nda kullanÄ±lanlarla hemen hemen aynÄ±. Bu Ã§ocuklar suÃ§lu deÄŸil, kurban." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AÃ§Ä±klamada, Nijerya, Kamerun, Ã‡ad ve Nijer'de 2014'ten bu yana 117 Ã§ocuÄŸun bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n kÄ±z Ã§ocuÄŸu olduÄŸu belirtildi.
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