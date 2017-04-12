12:47, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Afrika'da 'Ã§ocuk intihar bombacÄ±' sayÄ±sÄ± artÄ±yor



Foto: ArÅŸiv

UNICEF, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Ã§ocuk yaÅŸtaki intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Boko Haram'Ä±nÂ Ã§ocuk yaÅŸtaki intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. UNICEF'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Boko Haram'Ä±n Orta Afrika'da Nijerya, Kamerun, Nijer ve Ã‡ad arasÄ±nda yer alan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesindeki intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ olmasÄ± endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde yÄ±lÄ±n 3 ayÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 27 Ã§ocuk kullanÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde bu sayÄ± 9'du." bilgisi verildi. "BU Ã‡OCUKLAR SUÃ‡LU DEÄžÄ°L, KURBAN" UNICEF BatÄ± ve Orta Afrika DirektÃ¶rÃ¼ Marie-Pierre Poirier de "YÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda bÃ¶lgede intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n tamamÄ±nda kullanÄ±lanlarla hemen hemen aynÄ±. Bu Ã§ocuklar suÃ§lu deÄŸil, kurban." deÄŸerlendirmesinde bulundu. BÃœYÃœK BÄ°R KISMI KIZ Ã‡OCUÄžU AÃ§Ä±klamada, Nijerya, Kamerun, Ã‡ad ve Nijer'de 2014'ten bu yana 117 Ã§ocuÄŸun bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n kÄ±z Ã§ocuÄŸu olduÄŸu belirtildi.

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