12:47, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Afrika'da Ã¶lÃ¼m mevsimi

Sinan Ã–zdemir | BrÃ¼ksel

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 10 Mart'ta dÃ¼nyanÄ±n yeni bir aÃ§lÄ±k kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu duyurdu. Ã–yleki Acil YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Stephen O'Brien yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en ÅŸiddetli insani kriz olduÄŸunu GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yelerine duyurdu.

GÃ¼ney Sudan iÃ§in aciliyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± Åžubat ayÄ±nda yapan organizasyon Suriye, Yemen, Nijerya ve Somali'nin sÄ±rada beklediÄŸini ve Temmuz ayÄ±na kadar gerekli fonlarÄ±n bulunamamasÄ± durumunda 20 milyon insanÄ±n aÃ§lÄ±ktan Ã¶lebileceÄŸini duyurdu. Gereken dÃ¶rt milyara ulaÅŸÄ±lamamasÄ± durumunda, GÃ¼ney Sudan'da aylar Ã¶ncesinden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Ã¶lÃ¼m makinasÄ±nÄ±n hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydediyor. Tabii bu vahim bir tablo karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamanÄ±n neden geciktirildiÄŸi ve son dakikaya kadar beklendiÄŸi sorulmasÄ± gereken sorularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. GÃ¼ney Sudan iÃ§in Åžubat ayÄ±nda duyrulan aciliyetin 100 bin Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan geldiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde insan anlamakta zorlanÄ±yor !

Bu minvalde, BirleÅŸmiÅŸ Milletler 25 Nisan'da Cenevre'de toplanmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Zengin Ã¼lkelerin desteÄŸi bekleniyor. KamuoylarÄ± farklÄ± coÄŸrafyalardan gelen haberlerle bilgilendiriliyor. YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± seferber ediliyor. AfiÅŸler hazÄ±rlanÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sayÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ dehÅŸet verici olmasÄ± bir yana aslÄ±nda gÄ±da krizinde gÃ¶rÃ¼lmeyen (veya gÃ¶rÃ¼lmek istenmeyen) ve geÃ§iÅŸtirilen bir gerÃ§eÄŸi hatÄ±rlatmakta yarar var.

GerÃ§ekte her yÄ±l aÃ§lÄ±ktan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 2,5 milyonu buluyor. DÃ¼nyada her on saatten DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼'nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± (Amerika BirleÅŸik Devletleri'ni vuran 2001 saldÄ±rÄ±larÄ±nda 2977 AmerikalÄ± can verdi) kadar insan aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼yor. Bu gÃ¼ne kadar GÃ¼venlik Konseyi'nin gÄ±da ve aÃ§lÄ±k krizi konusunda acilen toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmedi. Ne yazÄ±k ki, gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ± Ã¶nde tutan BM sosyal, ekonomik ve iklim deÄŸiÅŸikliklerinin sebep olduÄŸu sorunlara aynÄ± ciddiyetle yaklaÅŸmÄ±yor. Sosyal ve Ekonomik Konseye kimse uÄŸramazken GÃ¼venlik Konseyi adam kaynÄ±yor !

Ne var ki, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 20 milyon sayÄ±sÄ±nÄ± abartÄ±lÄ± bulanlar da yok deÄŸil. Bir aciliyetin olduÄŸunu kabul etmekle birlikte abartmak suretiyle dikkatleri Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve aslÄ±nda aranan meblanÄ±n altÄ±nda olan meblaya ulaÅŸabilmek iÃ§in Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼ksek tuttuÄŸu ifade ediliyor. Ancak bu durum her yÄ±l aÃ§lÄ±ktan Ã¶len 2,5 milyon insan gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor. Ä°nsani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde siviller gibi iki ateÅŸ arasÄ±nda kaldÄ±klarÄ± ve hayatlarÄ±nÄ± ortaya koyarak yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir gerÃ§ek.

Bu noktada, yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hÃ¼kÃ¼metlerin veya savaÅŸ lordlarÄ±nÄ±n iyi niyetine baÄŸlÄ±. GÃ¼ney Sudan Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ±lardan Ã§alÄ±ÅŸma izni karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 10 bin dolar talep ediyor. YabancÄ± dedikleri, bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerin temsilcileri deÄŸil, yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar. YardÄ±mlarÄ± bir bÃ¶lgeden bir bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rÄ±rken gÃ¼mrÃ¼k vergisi Ã¶demek durumunda kalabiliyorlar. Bu da yetmiyormuÅŸ gibi savaÅŸ muhabirleri gibi ilk hedefler arasÄ±nda yer alÄ±yorlar.

Ancak gÄ±da gÃ¼venliÄŸi klasik gÃ¼venlikten baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸerlendirilse de savaÅŸlarÄ±n aÃ§lÄ±ÄŸÄ±, aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸlarÄ± beslediÄŸi bir gerÃ§ek ! GÄ±da kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan Ã¼lkelerin savaÅŸ bÃ¶lgelerinde yer almasÄ± aciliyet arzeden Ã¼lkelerde savaÅŸlarÄ±n durdurulmasÄ±yla krizin kontrol altÄ±na alÄ±nabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek mÃ¼mkÃ¼n. Suriye krizi Ã¼zerinden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde altÄ± yÄ±ldan bu yana insani yardÄ±mlarÄ±n yalnÄ±zca bir kaÃ§ saat veya gÃ¼n iÃ§inde saÄŸlanan ateÅŸkeslerle ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. YardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bile bir gÃ¼venlik koridorun oluÅŸturulmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olabiliyor.

Somali, Nijerya ve GÃ¼ney Sudan'da savaÅŸ lordlarÄ± en bÃ¼yÃ¼k payÄ± alÄ±rken kalanlar kamplarda yaÅŸayanlara daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Bu sebepten savaÅŸ veya Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde ateÅŸkeslerin saÄŸlanabilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bu konuda GÃ¼venlik Konseyi'ne sorumluluÄŸu bir kat daha artÄ±yor. Ancak daimi Ã¼yelerin doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak taraf olduklarÄ± meselelerde aranan denge uzun diplomatik mÃ¼zakereler gerektirdiÄŸinden zaman insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n aleyhine iÅŸliyor.

DÃ¼nya Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra ciddi altÄ± bÃ¼yÃ¼k aÃ§lÄ±k kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Bunlar iÃ§ savaÅŸ deÄŸilse kuraklÄ±k sebebiyle yaÅŸandÄ±. Etiyopya'da kuraklÄ±k sebebiyle baÅŸ gÃ¶steren krizin dÄ±ÅŸÄ±nda (2000) diÄŸer beÅŸi iÃ§ savaÅŸlardan kaynaklandÄ±. Somali ve GÃ¼ney Sudan baÅŸÄ± Ã§eken iki Ã¼lke. KuraklÄ±k Etiyopya, Kenya, Uganda ve Tanzanya'da farklÄ± derecelerde hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilemeye devam ediyor. Åžu an iÃ§in bir aciliyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasa da sÄ±rada bekledikleri sÃ¶ylenebilir.

Yemen'de gÄ±da krizinin yanÄ± sÄ±ra ciddi bir su krizi de yaÅŸanÄ±yor. Suudi Arabistan'Ä±n uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler 7,3 milyon Yemenlinin acilen koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini duyurdu. GÃ¼ney Sudan'da gÃ¶rÃ¼len aÃ§lÄ±k kuraklÄ±ktan deÄŸil Ã¼Ã§ yÄ±ldan bu yana sÃ¼rmekte olan iÃ§ savaÅŸtan kaynaklanÄ±yor. Bir yanda gÃ¶revdeki BaÅŸkan Salva Kiir Mayardit diÄŸer yanda isyancÄ± hareketin lideri Riek Machar (2011-13 tarihleri arasÄ±nda baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±) bulunuyor. Taraflar gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinde bilinÃ§li olarak ekonomik sisteme zarar vererek rakip tarafÄ±n elini zayÄ±flatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°nsanlar topraklarÄ±ndan sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor, mahsulleri talan edilmiyorsa yakÄ±lÄ±yor, hayvanlarÄ±na el konuluyor...

Benzer sahneleri diÄŸer Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde de gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Suriye krizinde (DEAÅž) IÅžÄ°D , merkezi hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve diÄŸer silahlÄ± gruplar da gÄ±da krizinden yararlanarak yalnÄ±zca konumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorlar aynÄ± zamanda taze gÃ¼Ã§ devÅŸirmek iÃ§in aÃ§lÄ±ÄŸÄ± bir silah olarak kullanÄ±yorlar. Tarihin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ uzun abluka dÃ¶nemlerinin sonucunda ÅŸehirler dÃ¼ÅŸtÃ¼. IÅžÄ°D'in Ã¶zellikle yemek yiyen savaÅŸÃ§Ä± resimleri servis etmesi PR Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturuyor. Bu sayede yaÅŸanan psikolojik savaÅŸta Ã¼stÃ¼nlÃ¼k elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Benzer sahnelere Nijerya'nÄ±n Kuzey DoÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de yaÅŸanÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in verdikleri rakamlara bakÄ±lÄ±rsa bÃ¶lgede, beÅŸ milyon insan, aÃ§lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyor. Boko Haram'Ä±n estirdiÄŸi terÃ¶r insanlarÄ± inanÃ§larÄ±ndan dolayÄ± Ã¶lÃ¼me mahkum etmiyorsa Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde yaÅŸamalarÄ± ÅŸÃ¼pheli bulunmalarÄ±na ve cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na yetiyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in aÃ§lÄ±k ve gÄ±da krizine karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ± uluslararasÄ± iliÅŸkilerin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi kaotik durumu gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Global Ã‡aÄŸ'da kÃ¼resel sorunlarÄ±n "gÃ¼venlik ve savaÅŸ" baÄŸlamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±yor bilakis giriftleÅŸtiriyor. DÃ¼nyanÄ±n tekno- iletiÅŸimde yaÅŸanan devrimlerle birbirine ulandÄ±ÄŸÄ±, Global Ã‡aÄŸ'Ä±n doÄŸal sonucu olarak baÄŸÄ±mlÄ± hale geldiÄŸi bir zamanda sosyo-ekonomik meselelerin kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte ele alÄ±namamasÄ± ve geÃ§iÅŸtirilmesi bÃ¼yÃ¼k akÃ¶rlerin gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸmekten kaÃ§Ä±nmalarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Global sorunlara SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminden kalma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla cevap vermeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§eklikten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor. Son kertede, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z asÄ±rda aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n hala bir silah olarak kullanÄ±lmasÄ± ve yalnÄ±zca zengin devletlerin "cÃ¶mert yardÄ±mlarÄ±yla" aÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± kabul edilemez ! GÃ¶Ã§ ve iklim gibi gÄ±da ve aÃ§lÄ±kta etkileri sebebiyle kÃ¼resel mesele Ã¼st baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda, oluÅŸturulacak Ã¼st kurullarda, ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Aksi takdirde orta ve uzun vadede apokaliptik sahnelerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§memiz mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmemektedir.





