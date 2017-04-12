GÃ¼ncelleme: 13:45, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Afrika'daki insani kriz iÃ§in BM'den uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Acil YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Stephen O'Brien, 10 Mart'ta dÃ¼nyanÄ±n yeni bir aÃ§lÄ±k kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu duyurdu. O'Brien yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en ÅŸiddetli insani kriz olduÄŸunu GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yelerine duyurdu.

GÃ¼ney Sudan iÃ§in aciliyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± Åžubat ayÄ±nda yapan organizasyon Suriye, Yemen, Nijerya ve Somali'nin sÄ±rada beklediÄŸini ve Temmuz ayÄ±na kadar gerekli fonlarÄ±n bulunamamasÄ± durumunda 20 milyon insanÄ±n aÃ§lÄ±ktan Ã¶lebileceÄŸini duyurdu. Gereken dÃ¶rt milyara ulaÅŸÄ±lamamasÄ± durumunda, GÃ¼ney Sudan'da aylar Ã¶ncesinden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Ã¶lÃ¼m makinasÄ±nÄ±n hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydediyor. Tabii bu vahim bir tablo karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamanÄ±n neden geciktirildiÄŸi ve son dakikaya kadar beklendiÄŸi sorulmasÄ± gereken sorularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. GÃ¼ney Sudan iÃ§in Åžubat ayÄ±nda duyrulan aciliyetin 100 bin Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan geldiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde insan anlamakta zorlanÄ±yor !

Somali, Nijerya ve GÃ¼ney Sudan'da savaÅŸ lordlarÄ± en bÃ¼yÃ¼k payÄ± alÄ±rken kalanlar kamplarda yaÅŸayanlara daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Bu sebepten savaÅŸ veya Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde ateÅŸkeslerin saÄŸlanabilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bu konuda GÃ¼venlik Konseyi'ne sorumluluÄŸu bir kat daha artÄ±yor. Ancak daimi Ã¼yelerin doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak taraf olduklarÄ± meselelerde aranan denge uzun diplomatik mÃ¼zakereler gerektirdiÄŸinden zaman insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n aleyhine iÅŸliyor.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z asÄ±rda aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n hala bir silah olarak kullanÄ±lmasÄ± ve yalnÄ±zca zengin devletlerin "cÃ¶mert yardÄ±mlarÄ±yla" aÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± kabul edilemez ! GÃ¶Ã§ ve iklim gibi gÄ±da ve aÃ§lÄ±kta etkileri sebebiyle kÃ¼resel mesele Ã¼st baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda, oluÅŸturulacak Ã¼st kurullarda, ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Aksi takdirde orta ve uzun vadede apokaliptik sahnelerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§memiz mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmemektedir.

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