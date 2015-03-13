13:41, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Odatv davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±





Odatv davasÄ±nda karar verildi. TÃ¼m sanÄ±klar beraat etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ahmet ÅžÄ±k,Nedim Åžener, Soner YalÃ§Ä±n ve eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 13 sanÄ±klÄ± Oda Tv davasÄ±nda 6 yÄ±l sonra karar Ã§Ä±ktÄ±. Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti,Â Odatv davasÄ±na iliÅŸkinÂ kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Heyet, tutuksuz sanÄ±klar eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±, YalÃ§Ä±n KÃ¼Ã§Ã¼k, Soner YalÃ§Ä±n, DoÄŸan Yurdakul, MÃ¼yesser YÄ±ldÄ±z, BarÄ±ÅŸ Pehlivan, Nedim Åžener, BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu, DoÄŸan Yurdakul, MÃ¼mtaz Ä°dil, Ä°klim Kaleli, Muhammet Sait Ã‡akÄ±r ve CoÅŸkun Musluk ile baÅŸka suÃ§tan tutuklu Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n beraatine hÃ¼kmetti.

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