JÃ¼piter'de 'BÃ¼yÃ¼k SoÄŸuk Leke' keÅŸfedildi

Ä°ngiltere'nin Leicester Ãœniversitesinden gÃ¶kbilimciler,Â JÃ¼piter'in kuzey kutbundaki yÃ¼ksek irtifa termosfer tabakasÄ±nda, 24 bin kilometre boylam ve 12 bin kilometre enlem uzunluÄŸunda karanlÄ±k bir bÃ¶lgenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini bildirdi.
Atmosferi hidrojen ve helyum aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yoÄŸun gazlarla kaplÄ± dev gezegenin kutup kaynaklÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ manyetizma ve Ä±ÅŸÄ±k dalgalanmalarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± enerjiyle oluÅŸtuÄŸu tahmin edilen karanlÄ±k bÃ¶lgesi, etrafÄ±na gÃ¶re daha soÄŸuk olduÄŸu iÃ§in "BÃ¼yÃ¼k SoÄŸuk Leke" olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
AraÅŸtÄ±rma iÃ§in Avrupa GÃ¼ney GÃ¶zlemevine ait Åžili'nin Atamaca Ã‡Ã¶lÃ¼'ndeki Ã‡ok BÃ¼yÃ¼k Teleskop'u (Ã‡BT) kullanan bilim adamlarÄ±, JÃ¼piter'de bol miktarda bulunan H3+ hidrojen emisyonlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§erek gezegen atmosferinin ortalama sÄ±caklÄ±k ve yoÄŸunluk haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. ArdÄ±ndan bu Ã¶lÃ§Ã¼mleri NASA'nÄ±n Hawaii'deki KÄ±zÄ±lÃ¶tesi Teleskobu'nun JÃ¼piter'in iyonosferinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gezegenin kuzey kutbu dolaylarÄ±nda atmosferin yÃ¼ksek kesimlerindeki sÄ±cak hava iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir soÄŸuk ve karanlÄ±k bÃ¶lge olduÄŸunu belirledi.AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Geophysical Research Letters" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de, gezegenin meÅŸhur "BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Leke"siyle aynÄ± ebatlarda yeni bir leke keÅŸfedildi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Facebook, sahte haberlerle mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lan uydurma haberleri ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgileri tespit etmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir elektronik uyarÄ± yayÄ±nlayacak
YÃ¼zlerce atom grubundan oluÅŸmuÅŸ ultra minyatÃ¼r arabanÄ±n start alacaÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n ilk nano teknolojik araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼nlerde Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recinde olan Ä°ngiltere'nin, geÃ§miÅŸte de "jeolojik Brexit" sonucu kÄ±tadan koptuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ±'nÄ±n (BYV) Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenleniyor.
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re hizmet engelleme saldÄ±rÄ±larÄ± 6 kat arttÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼neÅŸ yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni gezegeni bulanlar, keÅŸfe katkÄ± saÄŸlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni gezegene verilecek isme de karar verecek
TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK Ã¼zerinden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi
KÄ±zÄ±l Gezegen'de dev dalgalarÄ±n neden olduÄŸu Ã§arpma krateri keÅŸfedildi
Yeni keÅŸfedilen molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± sayesinde yaÅŸlanmayla zayÄ±flayan hÃ¼crenin kendini onarma kabiliyetinin yeniden geliÅŸtirilebileceÄŸi belirtildi
ODTÃœ Teknokent'de faaliyet gÃ¶steren, Labris Networks ÅŸirketinin "2016 Siber GÃ¼venlik Raporu"na gÃ¶re, e-postalar iÃ§indeki spam virÃ¼slerin azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, tehlikeleri artÄ±yor
Kutup bÃ¶lgesinde deniz buzu yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n mevsimsel olarak, Ã¶lÃ§Ã¼mlerin yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelere gerilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±