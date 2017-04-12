GÃ¼ncelleme: 02:22, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

JÃ¼piter'de 'BÃ¼yÃ¼k SoÄŸuk Leke' keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'nin Leicester Ãœniversitesinden gÃ¶kbilimciler,Â JÃ¼piter'in kuzey kutbundaki yÃ¼ksek irtifa termosfer tabakasÄ±nda, 24 bin kilometre boylam ve 12 bin kilometre enlem uzunluÄŸunda karanlÄ±k bir bÃ¶lgenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini bildirdi.

Atmosferi hidrojen ve helyum aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yoÄŸun gazlarla kaplÄ± dev gezegenin kutup kaynaklÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ manyetizma ve Ä±ÅŸÄ±k dalgalanmalarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± enerjiyle oluÅŸtuÄŸu tahmin edilen karanlÄ±k bÃ¶lgesi, etrafÄ±na gÃ¶re daha soÄŸuk olduÄŸu iÃ§in "BÃ¼yÃ¼k SoÄŸuk Leke" olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.

AraÅŸtÄ±rma iÃ§in Avrupa GÃ¼ney GÃ¶zlemevine ait Åžili'nin Atamaca Ã‡Ã¶lÃ¼'ndeki Ã‡ok BÃ¼yÃ¼k Teleskop'u (Ã‡BT) kullanan bilim adamlarÄ±, JÃ¼piter'de bol miktarda bulunan H3+ hidrojen emisyonlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§erek gezegen atmosferinin ortalama sÄ±caklÄ±k ve yoÄŸunluk haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. ArdÄ±ndan bu Ã¶lÃ§Ã¼mleri NASA'nÄ±n Hawaii'deki KÄ±zÄ±lÃ¶tesi Teleskobu'nun JÃ¼piter'in iyonosferinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gezegenin kuzey kutbu dolaylarÄ±nda atmosferin yÃ¼ksek kesimlerindeki sÄ±cak hava iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir soÄŸuk ve karanlÄ±k bÃ¶lge olduÄŸunu belirledi.AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Geophysical Research Letters" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.