13:56, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Hollande'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â FranÃ§ois Hollande, 23 Nisan'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen ve aÅŸÄ±rÄ± solcu Jean-Luc Melenchon'un ikinci tura kalmasÄ±ndan korku duyduÄŸunu belirterek, "Bu seÃ§im kampanyasÄ± kÃ¶tÃ¼ kokuyor." ifadesini kullandÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Hollande, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ikinci tura aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) adayÄ± Le Pen ve "La France Insoumise" (Boyun EÄŸmeyen Fransa) hareketinin lideri Melenchon'un kalmasÄ±ndan endiÅŸe duyuyor.

"BU SEÃ‡Ä°M KAMPANYASI KÃ–TÃœ KOKUYOR"

Haberlerde, tekrar aday olmamayÄ± seÃ§en Hollande'Ä±n, seÃ§im kampanyalarÄ±nÄ±n, adaylarÄ±n projeleri Ã¼zerine deÄŸil yolsuzluklarÄ± Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bunun da vatandaÅŸa olumsuz yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde olduÄŸu Ã¼zerinde duruldu. Hollande, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede "Bu seÃ§im kampanyasÄ± kÃ¶tÃ¼ kokuyor." ifadesine yer verdi.

Hollande, eski Ekonomi BakanÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Emmanuel Macron'un yeni bir parti kurmasÄ±nÄ± normal bulduÄŸunu ve "siyasetin yenilenmeye ihtiyacÄ±" olduÄŸunu ifade etti.

Hollande'Ä±n birinci tur ve ikinci turda hangi adayÄ± destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± beklenirken haberlerde, birinci turdan Ã¶nce Macron'a oy verilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yer aldÄ±.

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu turda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± halinde 7 MayÄ±s'ta ikinci tur yapÄ±lacak ve en Ã§ok oyu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek.