13:58, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Macaristan'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± kÄ±sÄ±tlayan kararname iptal





Macaristan'da Anayasaya Mahkemesi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ibadetlerini kÄ±sÄ±tlayan Asotthalom Belediyesinin kararnamesini anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle iptal ettiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan'da Anayasaya Mahkemesi,Â MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ ibadetlerini kÄ±sÄ±tlayanÂ Asotthalom Belediyesinin kararnamesini anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle iptal ettiÄŸini duyurdu. Anayasa Mahkemesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Asotthalom Belediye Meclisinde geÃ§en yÄ±l kabul edilen, kentte cami ve minare yapÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan okunmasÄ±, burka ve burkini giyilmesini yasaklayan kararname anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu gerekÃ§esiyle iptal edildi. AÃ§Ä±klamada, Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Laszlo Szekely'nin itirazÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi, belediyelerin anayasayÄ± doÄŸrudan ilgilendiren konularda kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± karar alamayacaÄŸÄ±, anayasal haklar ve zorunluluklarla ilgili dÃ¼zenlemelerin sadece kanunla belirlenebileceÄŸi ifade edildi. AyrÄ±ca, belediye kararnamesinin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ibadet Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Macaristan Jobbik Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Laszlo Toroczkai'nin belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Asotthalom'da, 24 KasÄ±m 2016'da, cami ve minare yapÄ±lmasÄ±, ezan okunmasÄ±, burka ve burkini giyilmesinin yasaklanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Laszlo Szekely, geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda kararnamenin iptal edilmesi iÃ§in Anayasa Mahkemesine baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.

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